Conheça a história e origem da uva tinta Carignan

A Carignan é uma variedade de uva tinta com história e que tem se popularizado em diversas regiões produtoras pelo mundo afora. Amplamente cultivada no sul da França, essa casta tem origens mediterrâneas e características que a tornam única no mundo do vinho. A seguir, detalho sua origem, história, expansão, regiões de cultivo e os principais traços dos vinhos produzidos a partir da vinificação dela.

Esta casta tem origem no nordeste da Espanha, mais precisamente na região de Aragão, onde é conhecida como Cariñena (ou Mazuelo em Rioja). Seu nome remete à cidade de Cariñena, onde acredita – se que tenha surgido. A casta ganhou popularidade em várias regiões vinícolas mediterrâneas por sua alta produtividade, resistência ao calor e capacidade de se adaptar a solos diversos. No século XII, foi levada ao sul da França, onde encontrou um novo lar e se tornou uma das uvas mais plantadas no Languedoc-Roussillon, especialmente entre os séculos XIX e XX, quando os vinhos da região começaram a atender à crescente demanda popular. No sul da França, a Carignan prospera em regiões quentes e secas, com solos pedregosos e pobres em nutrientes, como os encontrados no Languedoc-Roussillon e no Vale do Rhône. Durante o século XX, a casta foi amplamente utilizada para produzir vinhos de mesa em grande escala, mas, nas últimas décadas, a viticultura da região se voltou para a qualidade, em vez da quantidade. Como resultado, vinhas antigas de Carignan passaram a ser valorizadas, especialmente em cortes com outras variedades como Grenache, Syrah e Mourvèdre. Hoje, no Languedoc, vinhas de Carignan com mais de 50 anos são responsáveis por vinhos mais concentrados e elegantes. Além disso, a casta desempenha um papel importante nas denominações Corbières, Minervois, Côtes Catalanes e Fitou. A Carignan é uma uva de maturação tardia, ideal para climas quentes. Apresenta cachos grandes e densos, com bagos pequenos e pele espessa; dá rendimento elevado, o que a tornou popular para produção em massa, mas que pode ser controlado para produzir vinhos de qualidade superior. Apresenta boa resistência a doenças, mas sensível à podridão devido à densidade de seus cachos.

Os vinhos feitos a partir da Carignan podem variar bastante, dependendo do terroir e da abordagem do enólogo, mas geralmente apresentam cor profunda e intensa, com tonalidades púrpuras; aromas de frutas escuras (amora, cereja preta), especiarias (pimenta preta, cravo), e notas terrosas ou herbáceas, como tomilho e alecrim. No paladar têm acidez elevada, taninos firmes e corpo médio a encorpado. Em vinhos de vinhas antigas, pode haver maior complexidade, com sabores de frutas maduras, couro e tabaco. Seus vinhos, dependendo da vinificação, são de alta qualidade e podem envelhecer bem, desenvolvendo maior complexidade com o tempo. Há muitos rótulos de Carignan ou com Carignan no corte disponíveis no Brasil, a exemplo do Cuvée Laborie Carignan, de nariz de abundante framboesa com notas de tabaco e especiarias; a chilena Odfjell produz o Orzada Carignan, um vinho orgânico bem interessante; o mítico e sensacional vinho libanês Château Musar Rouge, leva a Carignan em seu corte; da Sardenha temos o Araja Valli di Porto Pino, onde a casta Carignan predomina, trata-se de vinho potente e longevo e, por fim, sugiro o Dom Brial Dom ICI, que guarda todo o terroir do Roussillon (IGP Côtes Catalanes),

vinho sustentável, de cor vermelho granada, com um nariz frutado e notas de especiarias.

A Carignan é uma uva que combina rusticidade e elegância, refletindo o caráter das regiões onde é cultivada. Embora tenha sido vista por muito tempo como uma variedade de alta produção, o reconhecimento de seu potencial em vinhas antigas e terroirs únicos trouxe nova vida à casta, resultando em vinhos intensos, versáteis e repletos de personalidade. Seja como componente de blends ou em vinhos varietais, a Carignan é uma expressão vibrante do Mediterrâneo e além.

