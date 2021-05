Conheça os vinhos elegantes da microrregião argentina Valle de Uco

Área é relativamente nova, com vinícolas implantadas de 25 anos para cá, e tem chamado cada vez mais atenção pela qualidade dos seus produtos

Alessandra Kianek/Jovem Pan Vinhedo da vinícola Salentein, com a vista da Cordilheira dos Andes, no Valle de Uco, na Argentina



Quando falamos de vinhos argentinos, os de Mendoza são quase sinônimos de qualidade. Ocorre que essa é uma região grande, com várias sub-regiões, como acontece em Bordeaux ou Borgonha, na França. Na grande região de Mendoza, encontra-se uma microrregião localizada a cerca de 100 km ao sul, chamada Valle de Uco. É um sítio peculiar, paisagem que mescla a Cordilheira dos Andes com plantações de uvas, pêssegos e azeitonas. O horizonte é de tirar o fôlego, repleto de vinícolas, restaurantes e pousadas elegantes dentro de algumas delas. Um dos lugares mais belos que já visitei. É uma área relativamente nova, com vinícolas implantadas de 25 anos para cá, e que tem chamado cada vez mais atenção pela qualidade dos seus vinhos.

A altitude é de 1.200 e 1.500 metros acima do nível do mar, ou seja, muito mais elevada que as outras regiões produtoras de Mendoza, o que influencia na qualidade das uvas, gerando melhores vinhos, tanto brancos como tintos. Além disso, a boa acidez que atingem permite que os vinhos do Valle de Uco sejam adequados a uma guarda prolongada. A região conta com aproximadamente 13 mil hectares de vinhedos aos pés da Cordilheira dos Andes, e

seu clima é temperado com verões quentes e noites frescas, e invernos duros. A temperatura média anual é 14,2ºC. As castas brancas mais cultivadas na região são: Chardonnay, Semillon e Torrontés. Entre as tintas, se destacam as variedades de Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo e Bonarda. E, nas áreas mais elevadas, as condições são apropriadas para a maturação de Pinot Noir e Syrah. Por aqui, encontramos vinhos da região das seguintes vinícolas: Zorzal, Achaval-Ferrer, Viña Cobos, Salentein, Joffré & Hijas e Clos de Los Siete. O consumidor que gosta de vinhos elegantes vai se surpreender com a qualidade dos tintos e brancos que vêm do Valle de Uco. Salut!