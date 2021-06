Da culinária chinesa a frutos do mar: saiba como harmonizar os vinhos da Casta Chenin Blan

Apesar de estarem no mercado nacional há muito tempo, eles não eram tão falados e divulgados, até mesmo pelas importadoras tradicionais

Thomas B./Pixabay Tal casta é uma uva branca de origem francesa da região do Loire



Os vinhos brancos da casta Chenin Blanc, até pouco tempo atrás, não eram tão falados e divulgados, até mesmo pelas importadoras tradicionais. Entretanto, estes vinhos já estão no mercado nacional há muito tempo. Tal casta é uma uva branca de origem francesa da região do Loire, que sempre nos apresenta coisas muito bacanas por causa do seu solo e dos métodos produtivos eleitos pela grande maioria de seus vinicultores. E não poderia ser diferente com a Chenin Blanc. A despeito de sua origem e característica, ela é produzida pelo mundo afora e foi a grande eleita pelos sul-africanos como a casta branca emblemática daquele país, sendo que hoje ocupa mais de 20% da sua área cultivada, o que é muito quando pensamos que lá é o reino dá rústica Pinotage.

A Chenin Blanc tem uma incrível capacidade de assimilar o terroir da região onde é plantada, interagindo muito com o clima, podendo assumir características muito específicas e diferentes. Em climas quentes, aproxima-se mais da Chardonnay, da Viognier e da Torrontés. Em climas frios, da Sauvignon Blanc, da Alvarinho e da Pinot Grigio. Para acompanhar um Chenin Blanc, escolha frutos do mar rústicos, frango ou peru. Seguem algumas sugestões de vinhos desta casta, a começar por um branco sul-africano bem legal, o Ken Forrester, que é levemente encorpado e uma boa opção para acompanhar a culinária chinesa. Para um grelhado de frutos do mar, eu escolheria o Chenin Blanc da origem, ou seja, o francês, por exemplo, o Chateau de Brezé Samur Blanc. Se fosse com um mil folhas, eu elegeria o espumante Las Perdices meio doce, que é um corte interessante (meio a meio) de Chenin Blanc e Chardonnay vindo da Argentina. Salut!