Os bons e acessíveis vinhos portugueses

Portugal sempre foi presente na cultura enófila brasileira; o país ostenta rótulos de ótima qualidade que podem harmonizar com frutos do mar, massas de domingo, carnes condimentadas, queijos e até doces

Pixabay Um bom vinho português pode combinar com os mais diversos pratos; o preço também é um atrativo



Os vinhos de Portugal, até historicamente, estão enraizados na cultura enófila dos brasileiros. Quem não se lembra do Mateus Rosé ? Casal Garcia, e por aí afora? A verdade é que são vinhos fáceis de serem tomados e encontrados. E tem mais: as vinícolas lusitanas têm se preocupado em produzir vinhos de todas as faixas de preço e a partir de uma qualidade bem razoável. Neste diapasão, vou sugerir alguns vinhos portugueses com ótima qualidade e acessíveis, com sugestão de harmonização. O primeiro que destaco é o Terras D’Ervideira Branco, Alentejano: é um vinho seco e com boa acidez, que vai muito bem com frutos do mar, especialmente com um arroz de polvo. Um tinto que recomendo é o Quinta Do Alqueve D.O.C. Tejo, que acompanha muito bem um bacalhau ao forno.

Também do Alentejo, uma região que tem feito vinhos mais modernos, minha sugestão é o Calantica da Monte da Ravasqueira. Tai um tinto português para o bom churrasco gaúcho. Do Dão, sugiro o Dão Messias Tinto e o Dão Meia Encosta, ambos excelente para o dia-a-dia, para acompanhar aquela massa de domingo ou mesmo uma pizza. Se quiser subir de patamar sugiro dois vinhos da Casa José Maria da Fonseca, o Periquita Clássico e o José de Souza Mayor, ambos tintos e que seguram bem carnes mais gordurosas e condimentadas. Agora, se quiser alcançar o topo, sem pagar o preço do Barca Velha, da mesma Casa Ferreirinha, a opção é o Casa Ferreirinha – Vinha Grante, tinto, apto a acompanhar um lauto jantar com gastronomia de destaque. E, por fim, deixo a sugestão de um vinho de sobremesa, o Henriques & Henriques – 10 anos – Verdelho – um Madeira que vai bem com queijos e doces em geral, especialmente torta de nozes ou amêndoas.