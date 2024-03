Qual a temperatura correta para servir o vinho?

Cada rótulo possui complexidades aromáticas e gustativas que pedem por uma atmosfera específica

Arquivo Pessoal/Esper Chacur Filho Pinot Noir (tinto) de entrada pode ser refrescado a 14ºC



O vinho deve ser bebido do jeito que você gosta que te agrada. E mais, em certas regiões há hábitos de serviço do vinho próprios. Um dos temas mais polêmicos que existem é a temperatura de serviço do vinho, tanto para tintos como brancos e rosês. Há uma regra geral, é verdade. O site “divino” é bem preciso ao afirmar que um dos fatores que mais influenciam na degustação é a temperatura do vinho, uma vez que estamos falando de uma bebida repleta de nuances, que pode sofrer alterações quando servida da forma incorreta. Por isso, é importante saber as indicações de serviço para garantir que todos os seus aspectos estejam presentes. Cada rótulo possui complexidades aromáticas e gustativas, que pedem por uma temperatura de serviço específica. É comum afirmar que o vinho tinto deve ser servido a temperatura ambiente, entretanto devemos lembrar que se trata da temperatura ambiente do país produtor, assim esta recomendação não serve para o Nordeste do Brasil, por exemplo.

Meu entendimento é que um tinto deve ser servido a temperatura que varia entra 16ºC e 18ºC, sempre levando-se em conta a estrutura do vinho, o percentual de álcool e o que ele acompanhará. O vinho branco, por seu turno, para o Brasil, deve ser servido a temperatura em torno de 8ºC a 10ºC, se for um vinho fresco, de entrada, e por volta de 12ºC, chegando a 14ºC, se estivermos diante de um vinho estruturado e/ou madeirado. Por seu turno, devem ser servidos em temperaturas mais baixas, entre 6ºC e 10ºC, dependendo do rótulo escolhido e da complexidade do mesmo.

Por conta das borbulhas advindas do gás carbônico, temperaturas muito elevadas fazem com que se perca, com rapidez, a “perlage”, alterando característica básica de qualquer espumante. Roses são vinhos frescos, de modo geral, com pouco ou quase nenhum estágio em madeira, assim a temperatura ideal de serviço seria entre 8ºC a 12ºC. Agora algumas exceções são possíveis. Um Pinot Noir (tinto) de entrada, por exemplo, pode ser refrescado a 14ºC, o que o tornará, em climas mais quentes, agradável e fácil de beber. Já um branco da categoria de um Puligny-Montrachet ou mesmo de um Montrachet, pode, perfeitamente, ser bebido a 16ºC, pois são brancos de absurda complexidade. Entretanto, a regra que vale é o gosto. Salut!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.