Veja quais vinhos rosés combinam com a ceia de Natal

Petiscos, assados e até sobremesas servidos na mesa natalina combinam com esse tipo de vinho mais ácido e fresco

Foto de Natal criada por timolina - www.freepik.com As comidas tradicionalmente servidas no Natal casam bem com os vinhos rosés



Creio que o hábito do consumidor brasileiro, de dois anos para cá, evoluiu bastante. Passamos a aceitar a quebra dos paradigmas. E o vinho foi muito beneficiado com esta mudança positiva. A festa de Natal vai refletir tal salto, especialmente com o clima que estamos enfrentando pelo Brasil afora. A pandemia, creiam, impulsionou o consumo de vinhos, e o Natal (todo o envolvimento festivo em seu entorno) será mais um aditivo. O vinho rosé tem tido um destaque especial neste aumento de consumo, e a culinária natalina há de recepcionar esta tendência.

Os pratos da mesa natalina, de forma geral, casam bem com rosés. Desde os petiscos, até a sobremesa; e os importadores estão mais conscientes e passaram a oferecer mais vinhos rosés de qualidade e com bons preços. Aqueles canapés e entradas que consumimos no Natal vão bem com o espumante Casa Perini Charmat Brut Rose, que tem preço e qualidade. As saladas, especialmente o salpicão de ave, caem muito bem com o espanhol Barahonda Monastrell Rosado, com sua acidez no ponto certo, que deve ser servido um pouco mais refrescado que os habituais.

Para acompanhar os assados do Natal, minha sugestão é o vinho português Vidigal Rose ou o francês Rosé Domaine de Cibadiès Pegasus I.G.P. Pays d’Oc Syrah Grenache, que têm ótimas estruturas e persistências, isso sem perder o frescor. Destaco, ainda, o excelente libanês Ishtar, que tem estrutura ímpar, é agradável no palato e possui uma acidez excepcional. No caso dos doces de Natal, eu escolheria outro espumante, só que adocicado, o Bodegas Morenas “Poderío” Pink Moscato Espumante. Ou, se a ideia for não repetir espumante, eu iria de Norton Cosecha Tardia Rosado, que é um delicioso vinho elaborado com a uva Merlot, colhida além da sua maturação e de fácil harmonização, até com eventual charuto pós-ceia. Os roses sempre devem ser servidos refrescados, pois suas qualidades de acidez, gastronomia e frescor se realçam. Salut!!!