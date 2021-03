Toscana é famosa por seus tintos, mas tem vinhos brancos ótimos e a preços convidativos

Bebida produzida em tradicional região da Itália combina com uma lagosta a Newburg, um peixe ao forno ou um bom aperitivo

Esper Chacur Filho/Jovem Pan A uva vinífera Trebbiano forma a base dos vinhos brancos produzidos na Toscana



Todos nós conhecemos e convivemos com os famosos tintos da Toscana. Vejam, por exemplo, o Chianti, o Brunello e por aí afora. Mas a região localizada no centro da Itália tem belíssimos vinhos brancos e a preços muito bacanas. A uva vinífera Trebbiano forma a base dos brancos produzidos na Toscana. É cultivada largamente devido à grande produtividade e à conservação da acidez mesmo em regiões quentes. De paladar geralmente neutro, essa fruta só é utilizada isoladamente na fabricação de vinhos inferiores vendidos em garrafões. Via de regra, serve como uma base neutra em conjunto com outras uvas, como a Malvasia. Esta, aliás, é outra casta nativa interessante. No passado, era a uva branca que se misturava em pequenas quantidades ao Chianti para torná-lo mais leve. Hoje, é mais conhecida pelo Vin Santo, o famoso vinho de sobremesa toscano, e a Vernaccia, que produz o vinho branco mais refrescante e tradicional da Toscana. A Malvasia cresce em torno da cidade montanhosa de San Gimigniano.

Mais recentemente, muitos produtores passaram a mostrar interesse em outras variedades viníferas como a Chardonnay e a Sauvignon Blanc, especialmente nas áreas mais altas onde, a Sangiovese amadurece com dificuldade. Há muita oferta de brancos da Toscana no Brasil, e a bons preços. Alguns ótimos exemplos: 1) Mazzei Belguardo Vermentino Bianco Toscana, que tem miserabilidade, estrutura e frescor que o permite ser considerado um vinho gastronômico, podendo acompanhar pratos de frutos do mar mais elaborados, como, por exemplo, uma lagosta a Newburg; 2) Rossetti Bianco Toscana IGT, um blend, não muito complexo, mas com alguma estrutura, o que faz dele um bom acompanhante de um peixe ao forno; 3) Fattoria La Torre “I Boschetti” Toscano Bianco, um vinho leve e mineral, que pode acompanhar bem um aperitivo ou mesmo uma salada de frutos do mar. Salut!