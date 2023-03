Vinhos da uva Pinot Gris/Pinot Grigio proporcionam versatilidade nas harmonizações; conheça

Quando as uvas são cultivadas em climas frios, por exemplo, os vinhos costumam ser leves, delicados, com aromas frutados e notas florais; quando a produção é feita em regiões mais quentes, tendem a ser mais encorpados e ácidos

Arquivo pessoal/Esper Chacur Filho Pinot Grigio é uma excelente opção de vinho branco para nosso clima tropical



Seja pela designação francesa ou italiana, a uva vinífera Pinot Gris ou Pinot Grigio tem origem gaulesa e é resultado do cruzamento da Pinot Noir com a Pinot Blanc, cultivadas na Borgonha e na Alsácia. É uma casta branca que, curiosamente, apresenta uma coloração um pouco mais escura que as uvas brancas mais conhecidas. Os italianos, até por conta das correntes migratórias, especialmente aqueles oriundos do norte da Itália, Vêneto e Friulli, é que a fizeram conhecida pelo mundo afora, tanto é assim que a designação de “Pinot Grigio” é predominante no mundo. Da Itália, os maiores produtores de vinhos Pinot Grigio se concentram, principalmente, nas regiões de Trentino e Friuli, no Nordeste do país. De lá, saem rótulos com aromas mais delicados, cítricos, leves e refrescantes; na Itália, tais uvas são frequentemente colhidas cedo para manter a acidez dos vinhos.

Quando cultivadas em climas frios, por exemplo, os vinhos costumam ser leves, delicados, com aromas frutados e notas florais. Já quando a produção é feita em regiões mais quentes, os vinhos tendem a ser mais encorpados e ácidos. Vale destacar que os vinhos Pinot Gris, produzidos na França, normalmente são vinhos frutados, encorpados e com aromas acentuados, em contraposição aos italianos. No Novo Mundo, um dos países mais importantes no cultivo da Pinot Grigio é os Estados Unidos. Na região da Califórnia, por exemplo, é possível encontrar vinhos rotulados como Pinot Gris, que têm estilo mais encorpado como na Alsácia, e também líquidos com o nome Pinot Grigio, sendo o estilo mais leve e fresco. No Oregon, a uva se adaptou muito bem e se tornou uma das brancas mais plantadas, e seus vinhos seguem o estilo Pinot Gris. Outra região onde a casta é popular é em Washington State, sendo a terceira uva branca mais plantada.

Afora essa característica produtiva norte-americana, importante ressaltar que é possível, também, encontrar ótimos rótulos da uva Pinot Grigio ou Pinot Gris em países como Argentina, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Brasil. O frescor e a acidez dos vinhos da casta, quando vinificados com características dos italianos, possibilitam uma versatilidade ímpar nas harmonizações, indo bem com pratos leves, como saladas, peixes e frutos do mar em geral. Os vinhos da Pinot Grigio também podem acompanhar muito bem algumas massas, aves, carnes magras e queijos variados. Por ser um branco com acidez e frescor, recomenda-se que seja servido bem refrescado e que seja bebido jovem, o que não impede que se opte por adegá-lo por alguns anos, a partir da safra.

Vou sugerir alguns vinhos desta casta, começando pelo La Bellanotte – Pinot Grigio, um vinho do Friulli que vai muito bem com queijos brancos e pizza. O Fantinel Borgo Tesis Pinot Grigio Doc Friuli é leve, fresco, frutado, com toque floral e bom final. Já o Arte De Argento Pinot Grigio, argentino, apresenta um custo muito bom e é delicado, com notas frutadas e sabores maduros, onde damascos e pêssegos se destacam, indo muito bem com aves. O nacional, Miolo Reserva Pinot Grigio, é ideal como aperitivo e pode também acompanhar saladas, peixes, carnes brancas e massas. Por fim, o Villa Cardeto é um Pinot Grigio de Umbria IGP, apresenta corpo médio para cheio, bastante persuasivo, indo muito bem com mariscos, vôngoles e crustáceos mais rústicos. Pinot Grigio é uma excelente opção de vinho branco para nosso clima tropical. Salut!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.