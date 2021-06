Atriz e empresária, Cris Broilo narra trajetória até virar CEO internacional na Selecta Bebidas

Ela conta, ainda, como é fazer parte do segmento de vinhos, espumantes e destilados sendo mulher: ‘Não é fácil, mas eu amo um desafio, é o que me move’, afirma

Divulgação Cris é uma das brasileiras que mais fez filmes publicitários no país



Nossa Mulher Positiva desta semana é Cris Broilo, atriz e empresária, atualmente sócia e CEO na Selecta Bebidas. Gaúcha radicada em São Paulo, hoje ela mantém o foco na sua importadora e distribuidora de vinhos, espumantes e destilados. Ela conta como iniciou sua carreira e como faz para manter o equilíbrio, além de trazer uma grande novidade em primeira mão: ter se tornado CEO internacional dos segmentos de vinhos e destilados, ou seja, ser responsável por todas as negociações diretas com fornecedores na Itália, Argentina, Canadá, França e Londres. “Lidar com o segmento de bebidas não é fácil, ainda mais sendo mulher atuante. Eu vou nos estoques, nas entregas… Faço questão de conhecer e acompanhar todo o processo quando um cliente entra na casa. Não existem dificuldades, existem desafios e eu amo um desafio, é o que me move”, afirma Cris.

1. Como começou a sua carreira? Quem é a Cris Broilo? Sou gaúcha radicada em São Paulo há 25 anos. Já atuei como atriz em séries, novelas e campanhas publicitárias nacionais e internacionais, sendo uma das brasileiras que mais fez filmes publicitários no país. Sempre me destaquei por ser uma “camaleoa”. Morei cinco anos fora do Brasil por causa da carreira de atriz e me aprofundei em cursos de gestão de pessoas e introdução de vendas corporativas e network. Para manter o equilíbrio, me profissionalizei em yoga e dei aulas durante quatro anos, quando conciliava a vida “mega” movimentada dos bastidores de filmagens, auxiliando não só o equilíbrio pessoal, mas ajudando as pessoas a descobrirem o quanto é importante cuidar da saúde mental. Adquiri uma grande vivência espiritual e uma paixão pela saúde e equilíbrio mental.

Atualmente, sigo na carreira executiva, tendo passado por grandes empresas de diversos segmentos. Meu talento e expertise em novos negócios me deram visão para ampliar as conexões e fusões com grandes empresários, o que foi a minha inspiração para a criação da Cris Broilo Meeting, uma empresa de pessoas que geram soluções. Com o crescimento da empresa, veio uma antiga paixão pelo segmento de bebidas, onde já havia construído no passado uma parceria incrível com a Selecta Bebidas. Hoje, atuo na linha de frente como sócia e principal responsável por toda a parte comercial e logística da empresa. Tudo isso me torna uma profissional completa, apta a fazer a conexão perfeita entre o mundo dos negócios e o desenvolvimento pessoal. Lidar com o segmento de bebidas não é fácil, ainda mais sendo mulher atuante. Eu vou nos estoques, nas entregas… Faço questão de conhecer e acompanhar todo o processo quando um cliente entra na casa. Não existem dificuldades, existem desafios e eu amo um desafio, é o que me move. É o que meu sócio Damian, um grande exemplo de empresário, e eu aprendemos todos os dias. Ele diz: “Só depende da gente para chegar onde queremos”.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Selecta? A Selecta é uma importadora distribuidora nos segmentos de vinhos, espumantes e destilados. Desenvolvemos as marcas com total exclusividade de nossos produtos. Atuamos com varejo e atacado, eventos, corporativo, hotéis, restaurantes e bares, venda direta e e-commerce. Além disso, estamos presente em todos os marketplaces.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Não vejo como momentos difíceis. O mais desafiador foi quando tive que me afastar da minha família aos 14 anos para morar fora durante cinco anos em busca da minha carreira como modelo e atriz. Isso se tornou constante, eu dei prioridade à minha carreira profissional e tive que abrir mão também de grandes amores.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Tenho minhas prioridades. Não abro mão de me cuidar e ter o meu momento, por isso não procrastino e organizo minha agenda, além do principal: aprendi a dizer não.

5. Qual seu maior sonho? É que a Selecta Bebidas seja a maior importadora da América Latina.

6. Qual sua maior conquista? Minha empresa ser referência de bebidas de luxo no Brasil.

7. Livro, filme e mulher que admira. Livro é “O mundo de Sofia”, romance de Jostein Guaarder, e biografias (todas). Filme eu diria “O Poderoso Chefão” e mulher que eu admiro a atriz Gwyneth Paltrow.