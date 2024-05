CEO na TalentX Digital, Irina Bezzan fala sobre sua trajetória profissional

Com mais de 27 anos de experiência em cargos de liderança, a empresária tem passagens pelo MIT, FGV, IBMEC, FIA, MACKENZIE e Suffolk University, o que contribuiu para sua atual posição; leia entrevista abaixo

Nossa Mulher Positiva é Irina Bezzan, empresária, mãe e cantora. Irina nos conta como iniciou sua carreira, como foram seus mais de 27 anos de experiência em cargos de liderança e mais de 15 anos atuando nos setores de startups, tecnologia e indústria digital. A profissional Irina Bezzan, cuja formação inclui passagens pelo MIT, FGV, IBMEC, FIA, MACKENZIE e Suffolk University, consolidou uma carreira de destaque, bagagem que hoje contribui para sua atual posição de Chief Executive Officer (CEO) na TalentX Digital.

1. Como começou a sua carreira?

Minha jornada profissional iniciou há mais de 27 anos na área comercial e operacional de bancos de varejo e atacado, como Itaú-Unibanco, Bradesco, Barclays e Galicia. Desde cedo, já atuava na gestão de equipes e liderava projetos de RH e Inovação. Nos últimos 15 anos, concentrei-me em startups, tecnologia e indústria digital, contribuindo para empresas multinacionais renomadas como Manpower, Marks Sattin, Catho, Monster e GI Group. Motivada pela paixão pela inovação, fundei minha própria empresa e me envolvi em programas de mentoria e aceleração para startups, buscando impulsionar o empreendedorismo, o uso da tecnologia e a diversidade no mercado.

2. Como é formatado o modelo de negócios da TalentX Digital?

A TalentX Digital é uma das principais fornecedoras de soluções em recrutamento e gestão de talentos para a América Latina. Destacamo-nos pelo uso de Inteligência Artificial, Assessments e Algoritmos com metodologia própria para acelerar o match entre empresas e talentos. Atuamos remotamente, vivendo o modelo Nômade Digital, e nosso portfólio inclui projetos consultivos em recrutamento, gestão de squads e programas de aprendizagem para jovens interessados em iniciar uma carreira na área de Tecnologia e Produtos Digitais. Priorizamos parcerias estratégicas com universidades e instituições de ensino, garantindo treinamento especializado e recrutamento direcionado para o setor de tecnologia.

3. Qual foi o momento mais desafiador da sua carreira?

Ao longo da minha jornada, enfrentei desafios significativos, mas me sinto grata por ter sido capaz de liderar equipes em momentos cruciais. Um dos momentos mais desafiadores foi durante minha atuação como Vice-presidente em uma startup global de tecnologia. Liderar uma equipe de mais de 400 colaboradores em diferentes países e culturas, em um ambiente marcado por extrema toxicidade, foi uma experiência desafiadora. Vivenciar essa situação em um cargo de alta gestão teve um impacto significativo em minha saúde, resultando em estresse crônico, crises de pânico, ansiedade e síndrome de burnout. Essa experiência reforçou meu compromisso com valores de respeito, diversidade e inclusão em todas as áreas de atuação da TalentX Digital.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal e profissional?

O equilíbrio entre vida pessoal e profissional é fundamental para mim. Priorizo o tempo com minha família e pratico atividades que me trazem felicidade e bem-estar, como viajar, música, valorizo minha experiência como cantora profissional por 30 anos, que me traz equilíbrio e inspiração, praticar esportes como mergulho, esgrima, jiu jitsu e prática semanal de meditação. Mantenho uma rotina organizada e delego tarefas quando necessário para garantir eficiência no trabalho. Além disso, dedico tempo para apoiar programas de aceleração de empresas e mentorear startups, especialmente aquelas lideradas por mulheres.

5. Qual seu maior sonho?

Meu maior sonho é vivermos em um mundo de paz, onde todos tenham oportunidades iguais de crescimento e sucesso. Estou motivada a promover uma cultura de responsabilidade, diversidade e impacto social em todas as áreas em que atuo, impulsionando a educação e aprendizagem, a liderança e promovendo o empoderamento das mulheres no mercado de trabalho.

6. Qual sua maior conquista?

Ao longo da minha carreira, fui reconhecida por meu papel na liderança e desenvolvimento de equipes de alto desempenho. Destaco o período em que liderei programas de recrutamento na América Latina, gerando mais de 6.000 oportunidades de trabalho nos últimos três anos. Esse desafio reforçou meu compromisso em apoiar talentos locais e promover a inclusão no mercado de trabalho.

7. Livro, filme e mulheres que admira:

Livros: “O Poder do Hábito”, de Charles Duhigg, e “O Poder do Agora”, de Eckhart Tolle. Filmes: “Estrelas Além do Tempo”, “Erin Brockovich” e “A Dama de Ferro”. Mulheres que admiro: Brené Brown, Gabriela Ramos e Michelle Obama. Destaco especialmente Joana D’arc, uma figura icônica da história que brilhou como uma poderosa líder feminina, inspirando gerações até hoje. Sua coragem e determinação durante a Guerra dos Cem Anos são exemplos de força e resiliência feminina.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

