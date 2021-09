Colunista do Mulheres Positivas, Andréa Greco ajuda profissionais a se recolocarem no mercado de trabalho

Psicóloga organizacional conta que abriu uma empresa ‘do nada’ e hoje é empreendedora de sucesso

Divulgação Andréa Grecho sonha em ser reconhecida como influenciadora na área em que atua



Nossa Mulher Positiva é Andréa Greco, psicóloga organizacional, escritora, colunista do Mulheres Positivas e influenciadora. De CLT para empreendedora de sucesso, ela conta um pouquinho para a gente como foi sua experiência no empreendedorismo e revela que seu maior sonho é ser reconhecida como influenciadora na área em que atua. Segundo Greco, o processo de empreender é muito solitário e foi o maior desafio de sua carreira até o momento, mas que conseguiu evoluir graças ao apoio de seu marido.

1. Como começou a sua carreira?

Em 2004, quando comecei a minha segunda faculdade, que foi de psicologia. Me apaixonei. Desenvolver pessoas gritou ao meu coração.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Alcance Assessoria?

Desde 2018, abri minha empresa, Alcance Assessoria, que ajuda profissionais a se recolocarem e eu ajudo empresas a contratarem talentos para a organização.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foi empreender, é um trabalho solitário, mas meu marido Luiz Felipe me incentivou muito, tive muito medo do fracasso. E hoje trabalho como influenciadora, colunista (inclusive aqui), escrevi um livro e já escrevi vários conteúdos para jornais, revistas e blogs. Se eu não me arriscasse, não saberia que conseguiria tudo isso.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Desde 2014 aprendi a ser empreendedora, trabalhando com fotografia e festas infantis, que eu amo! Minha filha era pequena na época, eu acompanhei todo seu crescimento, mas tem que ter uma boa administração do tempo para trabalhar, cuidar dos filhos, marido e casa. Não foi fácil no início.

5. Qual seu maior sonho?

Ser reconhecida como influenciadora na minha área de atuação.

6. Qual sua maior conquista?

Foi abrir uma empresa “do nada” sem nenhuma noção do que é o empreendedorismo.

7. Livro e filme

Filme: O Estagiário, ele é uma lição de vida para muitas empresas oxigenar suas equipes com profissionais de 50+. Livro: Como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie. É uma Bíblia para você fazer networking sem interesses, sou apaixonada por ele.