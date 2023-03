COO da Global Shopper fala sobre os desafios da carreira e como é ser líder num mercado machista

Em busca de novas oportunidades, Martina Azevedo trocou o Rio de Janeiro, sua terra natal, por São Paulo e se apaixonou pela cidade

Leandro Rodrigues/Divulgação Martina Azevedo é diretora de operações da Global Shopper



Carioca que não larga São Paulo por nada, Martina Azevedo é uma agente transformadora que vem consolidando uma liderança feminina traduzida em objetividade e força no mercado da comunicação. São 16 anos de experiência em marketing digital e planejamento estratégico, impulsionando o crescimento dos negócios de importantes marcas dentro e fora do país.

1.Como começou a sua carreira? Minha carreira começou na área de mídia e no digital. Já tive a oportunidade de estrear no “novo” de 16 anos atrás (rs). Sou carioca e comecei lá no Rio de Janeiro. Quatro anos depois, resolvi buscar outras oportunidades e me encontrei em São Paulo – hoje eu não largo essa cidade por nada. Me apaixonei completamente pelo ritmo do trabalho, pelas conquistas, pelo networking… Tive a oportunidade de conhecer muita gente e trabalhar com grandes nomes da publicidade, que foram meus mentores e hoje são grandes amigos. Lidero uma equipe multidisciplinar e trago planejamento estratégico para ampliar os negócios e processos da Global Shopper. Quando olho para minha jornada, percebo uma coisa em comum em cada passo até aqui: a curiosidade pelo mundo digital. E, sem dúvida, essa sede de atrelar o mundo corporativo à web certamente foi decisiva para construir meu futuro profissional.

2. Como é formatado o modelo de negócios da GS? Nascemos na era do e-commerce, temos em nosso DNA a inovação e adaptação constante que o canal exige e levamos isso para outras frentes de negócios. Como COO, superei as expectativas ao transformar o setor de e-commerce em uma empresa completamente nova, que atualmente, como agência de Growth Intelligence, Business Data e Inovação Criativa, prestamos consultoria para grandes marcas e companhias que buscam equilibrar suas operações de varejo, marketplaces e plataformas last miles. A GS possui operações em São Paulo, Buenos Aires (Argentina), Cali (Colômbia) e Cidade do México (México), com resultados que representam um crescimento médio de 300% em e-commerce com cinco anos de operação. Isso é muito gratificante.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Minha maior dificuldade foi estar longe da minha família, mas isso me tornou mais forte e consegui focar meus esforços no que de fato eu queria: crescer profissionalmente. Este foi um momento importante em que tive que escolher dar um passo diferente do que eu vinha atuando. Assumir uma frente totalmente nova e com desafios completamente distintos foi, com certeza, uma forte adaptação. Mas entendi que tudo aquilo que eu sabia seria aplicado e adaptado àquele novo cenário. Evoluir é preciso e ter coragem foi fundamental para assumir essa nova frente.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Só a maturidade me ajudou a entender melhor estes momentos. Eu sempre gostei muito de ter a rotina no escritório e passar mais tempo lá do que em casa. Mas aprendi que me amar é muito importante e eu estava perdendo a vaidade de tudo, inclusive a ambição no trabalho. Comecei a estruturar melhor isso na minha cabeça e entendendo o que me fazia bem e feliz, passei a dosar as minhas necessidades, cuidando mais do meu descanso, do meu corpo, da minha vida. Existe tempo pra tudo – hoje alcancei um equilíbrio que eu julgo ser o melhor para o meu dia a dia.

5. Qual seu maior sonho? Ser uma agente transformadora e poder ajudar no processo de crescimento de todos aqueles que estão comigo – seja amigo, família, parceiro de trabalho ou cliente.

6. Qual sua maior conquista? Estar na posição em que estou, consolidando uma liderança feminina traduzida em objetividade e força. Ser uma mulher na liderança, comandar um time grande em um mercado bastante machista e ainda com todo apoio do meu CEO, que está me preparando para isso também.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Livro: #GirlBoss (Sophia Amoruso) e Desistir não é uma Opção (Camila Farani)

Filme: Self-made: A Vida e a História De Madam C.J. Walker e Joy

Mulheres que admiro: Luiza Helena Trajano, Camila Farani

