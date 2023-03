Empresária conta como conseguiu emplacar marca de bolsas no mundo da moda

Elizabeth Katz percebeu que havia um nicho de mercado a ser preenchido no Brasil e fundou a ParParBags

Divulgação Elizabeth Katz, fundadora da ParParBags, abriu empresa após anos de estudos nos EUA



Nossa Mulher Positiva da semana é Elizabeth Katz, fundadora da marca ParParBags. Elizabeth nos conta melhor a respeito de sua trajetória para fundar a marca, assim como os desafios diários de trabalhar no mercado da moda.

1. Como começou a sua carreira? Comecei a minha carreira como diretora de moda na ParPar, quando me mudei para o Brasil depois de ter morado vários anos no exterior, o que me proporcionou um ótimo repertório para trabalhar no mercado da moda, principalmente após estudar alguns anos em Nova York.

2. Como é formatado o modelo de negócios da ParParBags? A ParPar surgiu depois da minha mudança para o Brasil, quando eu e a Denise (minha irmã e sócia) decidimos embarcar no mundo da moda. Quando cheguei no Brasil, percebi que o mercado de bolsas nacionais era muito tradicional e o público que desejava uma bolsa com mais referência de moda e qualidade, acabava comprando uma bolsa importada. Percebi então que havia um nicho do mercado a ser preenchido e assim surgiu a nossa ideia. A ideia da marca é desenvolver bolsas geométricas, estruturadas e criativas para serem usadas no dia a dia.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Acredito que, assim como foi para muitos, a pandemia.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Esse equilíbrio requer muito jogo de cintura, porque tenho 4 filhos e alguns moram no exterior. Tento usar o humor para deixar mais leve o dia a dia e não deixar o estresse tomar conta da minha vida.

5. Qual seu maior sonho? Ver a minha marca em lojas por todo o Brasil e no exterior.

6. Qual sua maior conquista? A minha família.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Livro: Uma vida pequena

Filme: Legends of the Fall (Lendas de Paixão)

Mulher: Camille Claudel

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.