‘É preciso sabedoria para conseguir modificar o ambiente’, diz gerente de RH da Huawei

Fernanda Coimbra, gerente de RH da Huawei do Brasil, é a nossa Mulher Positiva desta semana. Graduada em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em psicologia do trabalho pela Universidade do Porto e MBA em gestão de negócios pela Unicamp, ela tinha na adolescência o sonho de ser médica, mas mudou de ideia após levar sua mãe a um hospital de emergência. Na Huawei, onde está há quase oito anos, Fernanda tem como missão “proporcionar um ambiente acolhedor e de desenvolvimento”, mas aprendeu como o passar dos anos que não dá para colocar o carro na frente dos bois. “O tempo e a maturidade me ensinaram que temos que ter sabedoria para modificar os ambientes. Um plano bem formatado é essencial. Quando jovem, eu era muito imediatista”, disse. Incentivadora da diversidade no ambiente corporativo, a executiva faz um alerta: “No Brasil, me incomoda ver mulheres bem sucedidas falando ‘eu quero a oportunidade pelo meu mérito’ ou ‘quero ser reconhecida pelo meu mérito’. Claro que todas queremos ser reconhecidas pelo nosso mérito e nossas conquistas. Todavia, acredito que essas colocações são extremamente injustas quando falamos de um país que comprovadamente tem menos oportunidades para mulheres.

1. Como começou a sua carreira? Até o segundo ano do ensino médio, eu tinha certeza que iria ser médica. Mas como a vida é uma caixa de surpresas, minha mãe passou mal e eu precisei levá-la ao hospital de emergência. Foi aí que eu percebi que a medicina não era uma opção e migrei para a psicologia. Desde sempre, optei pela psicologia do trabalho e a atuação no meio corporativo. Como no Brasil não tinha especialização muito desenvolvida nessa área naquele tempo, fiz uma parte da minha graduação focada nesta área na Universidade do Porto, em Portugal. Foi aí que eu percebi que a minha vocação seria atuar como agente transformadora nas relações de trabalho. Fiz parte de alguns programas nacionais de qualidade como examinadora e tive a oportunidade, desde cedo, de analisar o meio corporativo, atuando de forma maximizadora de resultados e da satisfação dos profissionais. Desde estagiária, atuei em ambientes essencialmente masculinos, sempre trabalhando pontos como diversidade e inclusão.