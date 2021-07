Emily Porto fundou hub de negócios na Flórida e alcançou US$ 1 milhão em vendas

Empreendedora conta que começou com a Nord Holidays há seis anos, e depois vieram as outras duas empresas: ‘Estamos em um momento de pleno crescimento’

Divulgação Emily Porto é mãe e sócia diretora da Fraga Company



Trabalhar com sonhos é o desejo de muitos empresários de sucesso. E se esses sonhos fossem na Disney? Nossa Mulher Positiva de hoje é Emily Porto, mãe e sócia diretora da Fraga Company, um hub de negócios imobiliários que conta com a Nord Holidays (gestão de propriedades), Fraga Company (imobiliário) e Concept Design (design de interiores). Todos os negócios ficam em Orlando, na Flórida e, segundo Emily, estão em momento de pleno crescimento. A empresária conta que começou com a Nord Holidays há seis anos, e depois vieram as outras empresas. “Sem dúvidas, com muito trabalho, será ainda mais próspero nos próximos anos”, afirma. Atualmente, a Fraga Company trabalha com um processo que vai desde vendas até financiamento, design de interiores e administração de propriedade. As três empresas alcançaram a marca de US$ 1 milhão em vendas no segundo ano de operação.

1. Como começou a sua carreira? Eu tenho muito orgulho da minha carreira. Me formei em Medicina Veterinária porém, por uma necessidade familiar, precisei assumir a administração de uma clínica Day Care voltada para o público popular onde tivemos um crescimento muito grande. Após dez anos à frente do negócio, eu decidi que era hora de parar e renovar. Foi quando resolvi me mudar para os Estados Unidos e montei a operação da Nord Holidays, que hoje está com mais outras duas empresas, a Concept Design e a Fraga Company. Atualmente, depois de seis anos, estamos em um momento de pleno crescimento, que sem dúvidas, com muito trabalho, será ainda mais próspero nos próximos anos.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Fraga Company? A Fraga Company é um hub de empresas que cuidam do processo de investimentos em imóveis na Flórida, desde a compra do imóvel, financiamento, interior, design e administração. Além disso, fornecemos consultoria em como abrir uma empresa, conta bancária, contabilidade, licenças e parte jurídica. Com esse formato, garantimos retorno do investimento e cuidamos de todo o processo, uma vez que nosso modelo permite controlar todas as etapas.

3. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Tenho uma rotina bem definida e um planejamento que sigo à risca. A constância das ações, associada a um planejamento, faz com que eu consiga dar atenção em ambos os lados.

4. Qual seu maior sonho? Meu sonho é ter saúde e lucidez para poder seguir cuidando da minha família e dos meus negócios por muito tempo.

5. Qual sua maior conquista? Com certeza a minha família e a minha carreira. Sou muito grata por tudo o que conquistei com muito trabalho.

6. Livro, filme e mulher que admira. Livro indico a biografia de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson. Filme “A lista de Schindler”.