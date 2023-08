Empresária do mercado de luxo cria metódo para deixar marcas mais refinadas e potencializar vendas

Aline Fregonese Catunda defende que um negócio bem posicionado pode gerar desejo e criar conexão genuína com os clientes

Lucas Maciel/Divulgação Aline Fregonese Catunda diz que é empreendedora desde 2012, quando abriu seu primeiro e-commerce



Nossa Mulher Positiva é Aline Fregonese Catunda. Ela trabalhou mais de dez anos no mercado de luxo, é empresária, esposa e cristã. Aline nos conta como criou o método REFINE, especializado em refinamento de marca, que pode agregar ainda mais valor ao seu negócio e potencializar suas vendas. “Uma marca bem posicionada e refinada é capaz de gerar desejo e criar conexão genuína com seus clientes. Por ter trabalhado mais de dez anos no mercado de luxo, entendo a diferença da ‘customer experience’ dentro de uma empresa. Vejo o quanto isso impacta na percepção de valor que seu cliente tem sobre você e sua marca.”

1. Como começou a sua carreira? Trabalhei mais de dez anos no mercado de luxo. Comecei minha carreira no primeiro mês da faculdade (fiz bacharel em relação públicas), atendendo à rede Marriott de hotéis no Brasil (proprietária do Renaissance São Paulo). Em seguida, fui para o Tivoli Mofarrej, onde fui estagiária, assistente e coordenadora. Depois, fui gerente do Palácio Tangará, um dos locais mais emblemáticos e exclusivos de São Paulo. Um detalhe é que sou empreendedora desde 2012, quando abri meu primeiro e-commerce em busca de mais liberdade. Desde então, me especializei e me apaixonei pelas vendas online e pelo mercado digital.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Luxury Experiences? Nem toda marca precisa ser “do luxo”, mas todas podem aprender com as experiências que este mercado oferece. Por este motivo, criei o método REFINE, especializado em refinamento de marcas. Acredito que uma marca bem posicionada e refinada é capaz de gerar desejo, criar conexão genuína com seus clientes e potencializar suas vendas. Por ter trabalhado mais de dez anos no mercado de luxo, entendo a diferença da “customer experience” (experiência do cliente) dentro de uma empresa. Vejo o quanto isso impacta na percepção de valor que seu cliente tem sobre você e sua marca. Philip Kotler sempre dizia que “conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes do que manter um atual”. Então, conseguimos manter nossos clientes, fidelizar, proporcionando “experiências” durante toda a jornada.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Quando decidi largar o mercado CLT, como gerente do Palácio Tangará, para abrir minha própria empresa.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Acredito que a “busca pelo equilíbrio” seja um dos maiores desafios de cada um de nós. Eu tenho uma rotina que tenta equilibrar todos os pilares (Deus, família, marido, saúde e meu negócio). Sou bem organizada e tenho metas mensais definidas. Isso me ajuda a delimitar e focar no que realmente é essencial. Tenho também um sócio e uma equipe nota 1.000, que faz o nosso negócio acontecer com excelência.

5. Qual seu maior sonho? Ser mãe de muitos filhos e criar uma família que também esteja no mundo para servir o próximo. Uma das minhas frases favoritas é: “Se o servir serve somente a si, esse servir já não serve a nada”.

6. Qual sua maior conquista? Sem dúvidas, a vida. Poder trabalhar para viver (e não o contrário), podendo compartilhar tempo e experiências ao lado das pessoas que eu amo.

7. Livro, filme e mulher que admira. Livro: amo ler, então precisa ser pelo menos três (risos). “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas”, de Dale Carnegie; “Poder do Subconsciente”, de Joseph Murphy; “5 Linguagens do Amor”, de Gary Chapman. Filme: “À Prova de Fogo”. Mulher: Sonia Hess de Souza e a Fabi Saad. Sou fã de mulheres que se doam para mudar a vida de outras pessoas, e as duas fazem isso com maestria.

