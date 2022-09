Founder e CMO da Bdoo conta como criou empresa que torna ecossistema de delivery mais inclusivo

Priscila Fechhio fala sobre desafios ao longo da carreira e como concilia a vida pessoal com a rotina empreendedora

Arquivo pessoal/Divulgação Priscila Fechhio é formada em marketing e, atualmente, é Founder & CMO da Bdoo



Nossa Mulher Positiva é Priscila Fechhio, formada em marketing e, atualmente, Founder & CMO da Bdoo. Em mais de 20 anos, conduziu rebrandings, desenvolvimento de aplicativos, implantação de réguas de relacionamento com clientes e realizou inúmeras pesquisas em diferentes empresas, como a Sem Parar, Dana Corporation e muitas mais. Pri compartilha sua jornada profissional e seus obstáculos diante dela, estes, desafios diários que são combatidos com determinação. “Durante minha jornada profissional despertei a minha consciência em relação ao meu papel no mundo: sobre quem eu queria ser, quem eu sou, quem eu quero ao meu lado durante esse percurso. Creio que ninguém deveria perder tempo tentando ser quem não é para tentar se encaixar no padrão imposto pelo meio, este, qualquer que seja”, diz.

1. Como começou a sua carreira? O meu primeiro trabalho foi com 18 anos como vendedora em uma loja de roupas masculinas. Após esse episódio, trabalhei em uma rádio como estagiária, e, logo depois, em uma agência de promoções e eventos. Passei por agências de publicidade, por empresas de tecnologia e meios de pagamento até chegar na Bdoo.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Bdoo? A Bdoo desenvolve pontes por meio de logísticas para tornar todos os pontos que conectam o ecossistema de um delivery mais inclusivos, acessíveis e prósperos para os que compõem uma entrega.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Não enfrentei uma situação específica que considero a mais dura. Acredito que os momentos mais difíceis em minha carreira foram os de autoconhecimento. Durante minha jornada profissional despertei a minha consciência em relação ao meu papel no mundo: sobre quem eu queria ser, quem eu sou, quem eu quero ao meu lado durante esse percurso. Creio que ninguém deveria perder tempo tentando ser quem não é para tentar se encaixar no padrão imposto pelo meio, este, qualquer que seja.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida empreendedora? Equilibro meu lado profissional e pessoal ao tratar as situações que enfrento com leveza. Defendo que há motivos e uma hora certa para que certas coisas aconteçam, o que me conforta. Pessoas boas do meu lado e o apoio familiar é essencial para que a paz prevaleça.

5. Qual seu maior sonho? O meu maior objetivo é dar a volta ao mundo.

6. Qual sua maior conquista? Minha maior conquista, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, foi o despertar da minha consciência. Aprender sobre os meus limites e necessidades foi e continua sendo importante para o meu crescimento. Pressuponho que nunca irei parar de desenvolver-me – a própria vida é um processo.

7. Livro, filme. Uma obra literária que admiro é “O poder da presença”, escrita pela autora Amy Cuddy, psicóloga e pesquisadora de Harvard. No livro Amy explora a importância do controle da linguagem corporal com a finalidade do aumento da autoconfiança. Possuo um grande apreço pelo filme “Sr. e Sra. Smith”, um clássico Hollywoodiano.

