Fundar o escritório quando meu filho tinha 1 ano foi minha maior conquista, comemora Fabíola Meira

1. Como começou a sua carreira? Antes mesmo de me formar em direito. Ainda como estagiária, passei por vários escritórios e atuei em diversas áreas. Depois, já formada, entrei em um escritório “full service”, onde fiquei por 15 anos. Aliado a isso, além da faculdade de direito, fui professora assistente, fiz mestrado e doutorado, além de jamais parar de estudar. Ou seja, entendi bem cedo que era preciso ter bastante conhecimento e atualização contínua para seguir a carreira.

2. Como é formatado o modelo de negócios do Meira Breseghello Advogados? A nossa área é voltada para o direito das relações do consumo. O escritório foi pensado para atender uma fatia do mercado de forma especializada. Eu queria que os clientes se sentissem bem acolhidos com o atendimento, desde a concepção de um produto ou serviço, inclusive auxiliando em boas práticas (regulatório, legal marketing, privacidade), até a defesa de seus interesses no contencioso (administrativo ou judicial, multas de Procon etc.). A minha equipe foi pensada para atender o cliente em todas as esferas, sem que ele precise buscar um escritório para cada tipo de demanda no que se refere à relação B2C e com órgãos de proteção e defesa do consumidor.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Como disse, eu trabalhei em um escritório durante 15 anos. Foi lá que nasceu a ideia de formatar o meu próprio negócio. O desejo ainda era remoto quando fiquei grávida e chegou a pandemia. Racionalmente seria o pior momento para uma transição, mas o desejo só amadureceu e decidi empreender com o total apoio da minha família e da equipe que me seguiu na nova estrada.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? A tarefa não é simples. Mas é preciso dividir o tempo, equacionar as prioridades de cada momento, tentar não se culpar. Nenhuma das áreas pode ficar desguarnecida, mas é impossível ser 100% em tudo. Mas quando amamos o que fazemos e temos o apoio de familiares e profissionais dedicados, as coisas se encaixam.

5. Qual seu maior sonho? Que o escritório a cada ano se solidifique no mercado, conquiste a confiança de novos clientes e segmentos e que os colaboradores tenham cada vez mais orgulho da nossa jornada.

6. Qual sua maior conquista? Ter adiado a maternidade, em um certo momento, me deu medo. Sem dúvida, ter fundado o escritório quando o Matteo tinha 1 ano foi a maior conquista.

7. Livro, filme e mulher que admira. Livro: “Faça Acontecer”, da Sheryl Sandberg, é um livro que já li duas vezes em momentos diferentes e que me motiva muito. Filme: Dois filmes leves que ensinam tanto, um é “À Procura da Felicidade”, e outro, “O Menino que Descobriu o Vento”. Mulheres que continuam atuando para ter o próprio espaço e que não se abalam por estarem em um ambiente masculino. Mulheres que não encontram desculpas para serem fortes, determinadas e que unem desenvoltura e empatia para inspirar e influenciar pelo exemplo e não pela imposição ou pelo cargo.