Kelly Evangelista criou metodologia de vendas e já recebeu prêmio por superar faturamento de R$ 1 milhão

Com vivência na área comercial de bancos, especialista em marketing digital capacita profissionais do mercado financeiro por meio do seu projeto Fala Bancário

Lucas Lima/Divulgação Kelly Evangelista é especialista em marketing digital, certificada em comunicação persuasiva pelo MIT e ganhadora da Placa Black Belt



Kelly Evangelista é especialista em marketing digital. Recebeu, em julho de 2022, a Placa Black Belt, da plataforma Eduzz, por ter superado o faturamento de R$ 1 milhão na venda de infoprodutos. É certificada em comunicação persuasiva pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussetts). “As minhas vivências na área comercial em bancos e os estudos em neurociência e marketing me encorajaram a empreender. Desenvolvi uma metodologia própria de vendas — o Método de Vendas PLR — e passei a capacitar profissionais do mercado financeiro por meio do projeto Fala Bancário”, contou Kelly. “Mais de 2 mil pessoas foram treinadas em três anos, e os resultados impressionam: alunos que aplicam o método superam 150% das metas comerciais sem empurrar produtos nem fazer vendas casadas. O Fala Bancário se tornou case em seu segmento.”

1. Como começou a sua carreira? Trabalhar em banco era meu sonho desde criança. A minha inspiração veio da minha mãe, que trabalhou durante muitos anos em instituições financeiras. A minha primeira conquista de emprego veio aos 18 anos, quando ingressei no Santander e, na sequência, fui convidada para trabalhar no Banco Alfa.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Fala Bancário? O Fala Bancário comercializa um infoproduto destinado para bancários.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? A decisão de sair do modelo estável de contratação CLT para começar a empreender do zero.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Equilibrar essas duas áreas da vida é uma tarefa um tanto quanto desafiadora. Como mãe, reservo uma hora por dia para fazer algo com meus filhos: brincadeiras, ajudá-los com os estudos, ir ao parque ou qualquer atividade que eu consiga estar 100% presente de corpo e mente. Como empreendedora, procuro dividir meu dia em blocos: resolução de pendências, desenvolvimento criativo e estudos. A prática de muay thai três vezes por semana ajuda a manter a minha saúde em dia.

5. Qual seu maior sonho? Transformar a vida das pessoas que trabalham com vendas através dos meus conhecimentos.

6. Qual sua maior conquista? A família que construí.

7. Livro, filme e mulher que admira. Livro: “O Caibalion: Um Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia”. Filme: “Nasce uma Estrela” (2018). Mulher que eu admiro: Luiza Trajano.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.