Lilian Calegari conta como sonho de empreender levou à criação de dois negócios de sucesso

Nossa Mulher Positiva desta semana é Lilian Calegari. Formada em marketing, ela nos conta como seu sonho de empreender levou a criação de dois negócios de grande sucesso, a marca de moda feminina Lili for Ladies e a inovadora empresa de depilação a laser Freshen Spa Itaim. Durante a crise da Covid-19, a empreendedora enfrentou o desafio de fechar a loja física da Lili for Ladies. Porém, diz que, apesar deste ter sido o momento mais difícil da sua carreira, também foi o mais esperançoso, já que abriu a Freshen Spa Itaim, que uniu duas demandas da pandemia: o home office e o atendimento a domicílio. “Unir o home office com o atendimento domiciliar, levando a melhor tecnologia do mundo em laser para a casa da cliente, para mim, foi o grande diferencial. Eu me juntei ao time, investi na ideia e estou muito feliz com os nossos resultados”, afirma Lilian.

1. Como começou a sua carreira? Eu sempre tive o desejo de ter o meu próprio negócio e quando comecei a estudar marketing, veio a confirmação e minha mente se abriu para isso. Em 2017 fundei a Lili for Ladies – moda feminina. Escolhi a moda para começar porque, muito além de vender roupas, meu prazer era em trabalhar com a autoestima. Ver as minhas clientes se sentindo lindas e poderosas era muito gratificante. Existe um trecho do livro “Autoestima Como Hábito”, de Gislene Isquierdo, que diz: “Autoestima é o quanto você se gosta, é o valor que você se dá, é o quanto você se ama, e este sentimento influencia em todas as áreas da sua vida.” É sobre isso! Nas dificuldades da pandemia, precisei fechar a loja física e fiquei apenas com e-commerce, e nessa época nasceu o Freshen Spa by One Spa – Depilação a Laser no Conforto de Casa. Unir o home office com o atendimento domiciliar, levando a melhor tecnologia do mundo em laser para a casa da cliente, para mim, foi o grande diferencial. Eu me juntei ao time, investi na ideia e estou muito feliz com os nossos resultados.

2. Como é formatado o modelo de negócios do Freshen Spa Itaim? O formato é home office aliado ao atendimento no conforto de casa. Eu e minha equipe trabalhamos de casa e as nossas profissionais, transportadas por um motorista, fazem o atendimento a domicílio. O cliente contrata e agenda o serviço online, através do nosso site ou aplicativo, e conta também com o suporte de atendimento via WhatsApp. Dispomos de pacotes com descontos progressivos, ou seja, quanto mais regiões contratar, mais descontos obtém. Além disso, pode parcelar em até 10x no cartão de crédito. Tudo é muito prático e rápido para facilitar a vida corrida do paulistano. O nosso objetivo é justamente este, praticidade e agilidade. Já pensou não precisar sair de casa para fazer o seu tratamento? Não ter que enfrentar trânsito, estacionar, arrumar com quem deixar as crianças, sair correndo de uma reunião, ou se atrasar para ela… Além de ter muito mais privacidade, é claro! O Freshen Spa vai até você.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Talvez essa resposta seja bem comum nos dias de hoje mas, no começo da pandemia, ainda trabalhando com a Lili for Ladies, foi uma fase bem desafiadora, com muitas incertezas. A falta de matéria prima nas fábricas têxteis nos prejudicou bastante. Tínhamos demanda e não tínhamos o produto, faltava grade… Com o alto custo fixo de aluguel e deslocamento, nós encerramos a loja física. Por outro lado, pelos mesmos motivos, nasceu o Freshen Spa! Então posso dizer que foi o momento mais difícil, mas também o mais esperançoso.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? O home office normalizado foi muito bom para mim. Eu consigo programar a minha rotina, tenho muito mais tempo, consigo produzir melhor e dar mais atenção à minha vida pessoal e à minha casa. É muito importante separar os horários, criar o seu ambiente de trabalho, sua rotina… Acredito que com organização e disciplina conseguimos manter bem o equilíbrio.

5. Qual seu maior sonho? Eu tenho muito sonhos na minha vida profissional e pessoal, mas um deles é que, através da minha vida e do meu propósito, eu possa fazer a diferença para outros, inspirar pessoas e, de alguma forma, ajudar quem mais precisa.

6. Qual sua maior conquista? Certa vez eu li uma frase: “O mundo não faz nada por você, mas se você mudar, aí sim, o mundo muda com você.” Eu sempre acreditei que, fazendo o meu melhor e com muita fé, amor e determinação, eu poderia mudar a minha realidade e chegar aonde eu quisesse. A minha maior conquista é o meu hoje, é a minha família, a Lili for Ladies e o Freshen Spa Itaim.

7. Livro, filme e mulher que admira. Livro é “O Homem mais Feliz da História”, de Augusto Cury. Para Jesus, ser feliz não era estar alegre sempre, mas se reinventar na dor; não era ficar imune aos vales das frustrações, mas gerenciar seus pensamentos; não era deixar de atravessar crises, mas escrever os capítulos mais importantes da vida nos momentos mais difíceis de sua história. Filme “Até o Último Homem”, de 2016, uma história real que ensina lições de coragem, princípios, fé e superação. Mulher é Stella McCartney, que vejo como o símbolo de uma geração de mulheres que empreendem, que se arriscam, que têm foco no propósito de vida e que fazem a diferença.