Manuela Venturini se destacou no concorrido mundo da moda e fundou Mindse7 C&A

Diretora Criativa conta que seu maior sonho é incentivar que mais pessoas possam ter autenticidade no mundo de hoje: ‘Instigar a cultura e a coragem de ser quem você é’

Divulgação Manuela saiu do interior de São Paulo e hoje lidera sua equipe de Londres



Nossa Mulher Positiva desta semana é Manuela Venturini Luccia, cofundadora e Diretora Criativa na Mindse7 C&A. Manuela nos conta como iniciou sua carreira e afirma acreditar que a receita para conciliar a vida pessoal e a profissional é priorizar assuntos importantes. Ela diz que seu maior sonho é incentivar que mais pessoas possam ter autenticidade no mundo de hoje. “Tanto na maneira como elas se vestem, como elas se expressam e como elas contribuem no seu ambiente de trabalho. Instigar a cultura e a coragem de ser quem você é.”

1. Como começou a sua carreira? Hoje eu tenho o privilégio de liderar o meu time morando em Londres, mas nem sempre foi assim. Quando eu saí do interior de São Paulo para estudar moda na capital, eu sempre soube que queria fazer parte deste mundo. É estranho, mas sempre foi uma convicção muito forte na minha vida, estudar e trabalhar com moda. Ainda durante a faculdade, eu comecei a estagiar em áreas diferentes como produção de moda, estilo e negócios. Apesar de ter conhecido bastante o universo de marcas mais inspiracionais que desfilavam na São Paulo Fashion Week (SPFW), meu coração sempre bateu forte por marcas com alcance maior, como a C&A, onde depois de fazer muitas entrevistas fui contratada como assistente de estilo.

2. Como é formatado o modelo de negócios do Mindse7 e da C&A como um todo? O Mindse7 C&A é um projeto nativo do ambiente digital que apresenta coleções quinzenais inspiradas nas principais conversas e tendências das ruas e redes sociais. Já lançamos mais de 200 coleções, sempre com o propósito de oferecer de forma inovadora uma moda diversa e inclusiva para todos os estilos, corpos e idades. Prezando por peças versáteis, atemporais e alinhadas ao desejo da consumidora da marca. O Mindse7 é ainda o lab de inovação da C&A, onde a marca realiza seus projetos pilotos, como o projeto da atendente virtual, que está em elaboração. Um outro projeto que estamos lançando é a coleção Mindse7 Sport + Sustentável, que alia informação de moda, tecnologia e redução do impacto no meio ambiente, com tecidos que possuem atributos de sustentabilidade e menor tempo de decomposição. Nessa linha, apostamos na tecnologia de matérias-primas que auxiliam na preservação do meio ambiente e que se decompõem em menos de três anos quando descartadas corretamente em aterros sanitários.

Já sobre a C&A como um todo, acho que vale destacar que 2020 foi marcado pela aceleração da transformação digital da marca, com rápida expansão e lançamento de serviços e soluções digitais e omnicanais para atender aos novos hábitos de consumo a partir de uma estratégia customer centric, adotada pela companhia há muitos anos – objetivos e metas que continuam ativamente presentes na nossa estratégia em 2021. A digitalização da marca ganhou nova relevância sendo, inclusive, uma das principais alavancas da nova estratégia de negócios para os próximos anos, chamada C&A Fashion Tech. Com essa estratégia, a companhia tem como grande meta e objetivo para 2021 e os próximos anos ser uma companhia de moda digital, que mais entenda a mulher brasileira, com lojas físicas e muita conexão emocional.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Eu tive dois momentos bem difíceis na minha carreira: o primeiro foi quando eu comecei no mundo da moda, um mercado muito concorrido e fechado, onde muitos dos estágios nem eram remunerados e quase todos mal estruturados. E o segundo momento aconteceu quando a explosão das mídias sociais trouxe a necessidade de repensar todo o calendário de moda e desenvolvimento de coleções de uma maneira totalmente inovadora.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa? Realmente não é uma tarefa fácil, ainda mais vivendo em dois fusos diferentes, porém priorizar assuntos importantes e aceitar que você não vai entregar tudo faz parte do jogo. Acredito também que não existe fórmula fechada, a cada semana ou mês só você pode saber priorizar e colocar limite no que é importante para você e para o seu trabalho. Pode parecer óbvio, mas se conhecer faz toda a diferença.

5. Qual seu maior sonho? Incentivar que mais pessoas possam ter autenticidade no mundo de hoje. Tanto na maneira como elas se vestem, como elas se expressam e como elas contribuem no seu ambiente de trabalho. Instigar a cultura e a coragem de ser quem você é.

6. Qual sua maior conquista? Com certeza fundar a Mindse7 foi a minha maior conquista, ver o movimento que a marca criou no mercado, a mudança de cultura de uma empresa e o impacto na vida das pessoas me deixa infinitamente feliz.

7. Livro e filme. “Indomável”, de Glennon Doyle. Me emocionei várias vezes lendo as falsas verdades que contaram para nós, mulheres. Filme, “O Carteiro e o Poeta”, de Michael Radford, baseado no romance de Pablo Neruda e mais recentemente o seriado que conta a história do designer americano Halston.