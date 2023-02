Marina Fraga explica sucesso do canal infantil 3 Palavrinhas e detalha planos de internacionalização da marca

CEO da Oinc Filmes destaca que a animação já alcançou 6,5 bilhões de visualizações no YouTube e começa a despertar a atenção do público americano

Dvulgação Marina Fraga, CEO da Oinc Filmes, segura bonecos de personagens da animação 3 Palavrinhas



Nossa Mulher Positiva é Marina Fraga. Formada em administração com ênfase em empreendedorismo e gestão estratégica pela PUC Minas e pós-graduanda em vendas e negociação na PUC-RS, ela hoje é CEO da Oinc Filmes. O estúdio de animação é responsável por grandes marcas como o 3 Palavrinhas, um dos maiores canais infantis do Brasil, com mais de 7,5 milhões de inscritos e 6,5 bilhões de views acumulados. Antes de assumir o cargo na Oinc, foi diretora comercial do grupo eMotion e, anteriormente, CEO da startup SisConfirme por três anos.

1. Como começou a sua carreira? Comecei na área de licenciamento de conteúdo há 14 anos. Ao longo da minha trajetória, especializei-me no desenvolvimento de negócios e startups. Há dez anos estou no Grupo eMotion e passei por várias startups da holding, desenvolvendo equipes e negócios estratégicos. Em 2021, assumi como CEO da Oinc Filmes com a meta de transformar a empresa em uma das principais produtoras de conteúdos infantis do Brasil.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Oinc Filmes? A Oinc Filmes é um estúdio de animação brasileiro que tem como foco a criação de grandes marcas voltadas para o público infantil. Ao produzir conteúdos próprios, criamos entretenimento e geramos negócios rentáveis e de grande apelo familiar. Um dos nossos grandes sucessos é o 3 Palavrinhas, um canal brasileiro dedicado à produção e distribuição de conteúdo infantil que acumula, desde sua criação, mais de 7,5 milhões de inscritos e 6,5 bilhões de views. Mensalmente, o canal chega à marca de 180 milhões de visualizações no YouTube. Recentemente, recebemos um aporte de R$ 2 milhões e vamos usar esse recurso para a nossa estratégia de internacionalização da marca. Nosso objetivo é aumentar a audiência da 3 Little Words com público nativo dos EUA. Para isso, temos um sólido planejamento de marketing digital e uma agenda de shows com canções em inglês. A previsão é que a gente inicie essa agenda de shows no final do primeiro semestre. Um bom indicativo que o nosso modelo de negócio está dando certo é o crescimento da nossa marca nos EUA. Nosso canal 3 Little Words já possui quase 30 milhões de visualizações e mais de 100 mil inscritos. Estamos preparando um avanço na internacionalização da marca, e a meta da Oinc Filmes é impactar mais de 95 milhões de pessoas por mês com conteúdos em português, inglês e espanhol.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Quando trabalhamos com negócios, temos que nos acostumar a lidar com imprevistos. Mas, durante a pandemia, vivemos uma situação muito desafiadora e diferente. Tivemos que nos reinventar como empresa e tomar algumas decisões de reestruturação e reposicionamento do negócio. Acreditávamos, como a maioria das pessoas, que ficaríamos apenas 15 dias com o trabalho remoto, mas sabemos que a realidade foi bem diferente. Então, tivemos que nos adaptar e, com isso, fomos levados a descontinuar algumas operações na empresa. Mas, como todas as pessoas ao redor do globo que sofreram com esse triste episódio da nossa história, superamos e hoje estamos com vários projetos em execução e empenhados em transformar a Oinc Filmes em referência em animação no Brasil.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Acredito que é necessário sempre ter equilíbrio na vida, mas estou sempre presente no momento, seja com a família ou na empresa. Estabeleço as prioridades de cada momento e dou o meu melhor nos dois. O que eu tento evitar a qualquer custo é estar ausente, seja para minha família ou para as grandes decisões da minha carreira. Eu amo o que faço, minha família e amigos sabem o quanto a Oinc Filmes é importante e sei que posso contar com eles sempre que necessário.

5. Qual seu maior sonho? Eu sonho diariamente em manter vivo o propósito do meu trabalho: alcançar as famílias e o coração das crianças. Até 2028, temos como meta alcançar, só com o 3 Palavrinhas, mais de 95 milhões de pessoas por mês. Impactar positivamente a vida de pais e filhos, contribuindo para deixarmos uma mensagem de paz, amor e fraternidade, é o que me faz enfrentar todos os desafios de ser uma executiva em um mercado majoritariamente masculino.

6. Qual sua maior conquista? Toda conquista é muito importante para mim. Uma delas foi iniciar a internacionalização da marca 3 Palavrinhas no ano passado nos EUA. Apesar de sermos um dos maiores canais infantis do Brasil, precisamos começar do zero fora do país, e isso é um grande desafio, mas que me motiva a fazer o meu melhor. Eu e toda equipe estamos muito animados com o crescimento do 3 Little Words e com a turnê que realizamos nos EUA. O público compareceu em peso nos shows e isso nos deu aquela sensação de dever cumprido por tudo aquilo que estamos trabalhando em prol da marca, ainda mais em um mercado tão desafiador como o norte-americano. Mas não paramos por aí. Estamos trabalhando para alcançar cada vez mais o público nativo dos EUA, entrar nos países latino-americanos e aumentar a penetração das nossas demais marcas aqui no Brasil.

7. Livro, filme e mulher que admira. Livro “A Única Coisa”, de Gary Keller e Jay Papasan, que fala sobre aumento de produtividade e qualidade no que fazemos. Poderia listar várias mulheres que me inspiram, mas destaco a Rachel Maia. Já a admirava, e isso aumentou quando a vi palestrando ano passado em um evento. Ela é uma mulher forte, que defende causas ligadas à inclusão racial e feminina no mundo dos negócios.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.