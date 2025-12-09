Fresno anuncia novo álbum e show especial de lançamento em São Paulo

Banda afasta rumores de fim das atividades e confirma ‘Carta de Adeus’ para abril de 2026

Divulgação/Fresno Imagem de divulgação de “Carta de Adeus”, o 11º álbum da Fresno



O emo da Fresno continua — pelo menos por enquanto. Após gerar suspense nos fãs na última semana, a banda de rock confirmou nesta segunda-feira (8) o lançamento do décimo primeiro álbum de estúdio, Carta de Adeus. O disco chega ao mundo em 18 de abril, em um show especial no Espaço Unimed, em São Paulo.

Os fãs que comprarem o ingresso para a apresentação devem receber acesso antecipado às músicas. As vendas abrem na próxima quinta-feira, às 12h, pelo site da Ticket360 — os valores, porém, ainda não foram divulgados. A apresentação também marca a volta do grupo à casa de shows paulistana, quase um ano e meio após a data que marcou o milésimo e maior show solo da carreira, em meio à turnê de Eu Nunca Fui Embora.

Com mais de 25 anos de estrada, a banda gaúcha formada por Lucas Silveira (vocal e guitarra), Thiago Guerra (guitarra) e Gustavo Mantovani (bateria) assustou os fãs na última semana após uma publicação “enigmática” nas redes sociais. No post, o grupo destacava a “carta de adeus” e falava em estar pronto “como nunca antes” e “como não queria estar”.

O tom melancólico do texto, marca registrada do estilo musical, não parece refletir a popularidade atual da banda. Em agosto, a Fresno foi um dos principais destaques do festival I Wanna Be Tour, tocando em um Allianz Parque lotado, além da passagem pela Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Em setembro, o trio também lançou o álbum Ao Vivo No Rio, gravado na Fundição Progresso, casa emblemática da capital fluminense.

Principal nome do emo brasileiro, movimento que vem passando por um “revival” desde o início da década, a Fresno tem expandido horizontes nos últimos anos. O último disco, por exemplo, contou com a participação de NxZero, Dead Fish, Pabllo Vittar e da dupla Chitãozinho & Xororó, além de render uma turnê pela Europa. Apesar do sucesso dos últimos trabalhos, as músicas mais antigas — caso de Quebre as Correntes e Diga, parte 2 — têm presença constante nos setlists e seguem fazendo vibrar os fieis fãs do grupo.

