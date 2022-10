Declaração de Maíra Cardi após separação de Arthur Aguiar repercute na web: ‘Quanto mais se entrega, mais chifre vem’

Especialista analisa fala da influenciadora digital, que comentava trama da novela ‘Travessia’

Reprodução/Instagram/@mairacardi Maíra Cardi anunciou neste mês a separação do cantor e ator Arthur Aguiar



Maíra Cardi causou polêmica nas redes sociais após postar um pensamento sobre traição. A influenciadora escreveu: “Quanto mais se entrega, mais chifre vem”, ao se referir à vida pessoal e à trama da novela “Travessia”, exibida pela Rede Globo, em que a personagem Brisa, vivida por Lucy Alves, é traída por Ari (Chay Suede) depois de se mostrar ótima companheira e mãe, enquanto o traidor estudava. Maíra escreveu: “Óbvio que fazemos na melhor das boas intenções porque amamos e queremos o melhor para o outro e no caso entregamos tudo e mais um pouco! Porém, quando fazemos esse ‘papel de tudo’ tiramos a capacidade e responsabilidade dele ter o papel de homem que deveria ter, e entramos no papel da mamãe que ele sem perceber procurava”.

Eduardo Nunes, especialista em comportamento masculino e autor de best-sellers sobre relacionamento, alerta para a responsabilidade do pensamento coletivo. “Tem muita coisa por trás da traição e tanto homem quanto mulher precisam conversar antes de se chegar a esse ápice. Quando um acha que investe muito mais na relação que o outro, já está errado, independentemente de trair ou não, até porque é preciso diálogo para entender porque eles chegaram a esse ponto. O casal precisa estar bem como um todo, as pessoas conhecem a primeira versão delas, mas existem obstáculos na vida. Fidelidade se conquista, não se exige. A mulher casa com um homem esperando que ele mude e ele não. E o homem casa com a mulher esperando que ela não mude, mas ela muda”.

O autor do recém-lançado “A Fórmula do Amor” defende que é preciso alimentar o relacionamento em seu dia a dia e de ambos os lados porque qualquer um deles pode se levantar e sair andando ou mesmo errar e fazer besteira. “O homem não vai ficar com fome assim como também a mulher não vai. Essa é uma discussão que deve ser julgada e discutida entre eles mesmo, em quatro paredes, cada caso é um caso. A grande felicidade é saber que você satisfaz o outro, é simbiose, tem que ser bom para os dois: é importante que o casal se acerte e esteja bem. O que vai formar um casal e manter um casal são os mesmos valores que eles têm e a grande sacada de tudo é manter isso”, finaliza.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.