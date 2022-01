Famoso vidente revela polêmica envolvendo o jogador Neymar durante a Copa do Mundo

Visão de Valter Arauto mostra que o craque será surpreendido por um anúncio de gravidez e até pedido processual de DNA no final deste ano

Julien de Rosa/EFE O jogador Neymar durante partida pelo Paris Saint-Germain



Conhecido por suas previsões assertivas, o famoso vidente Valter Arauto revelou, com exclusividade para a coluna, uma visão que teve sobre o jogador Neymar. De acordo com Arauto, o craque será surpreendido por um anúncio de gravidez e até pedido processual de DNA – tudo isso enquanto disputa a Copa do Mundo, no Catar, em novembro deste ano. Ou seja, Davi Lucca, filho de Neymar terá um novo irmão ou irmã, segundo a visão do paranormal, mas com polêmica, por não ser uma gravidez esperada. Atualmente o atacante do PSG, que passa por tratamento de uma lesão, está afastado dos gramados e assistiu ao jogo dos companheiros da equipe, no sábado, 15, no Parque dos Príncipes, ao lado de Bruna Biancardi, influenciadora digital que é apontada como namorada do craque desde o ano passado.

Vale lembrar que os dois já foram fotografados juntos em vários eventos, tanto no Brasil como no exterior, inclusive passaram o fim de ano juntos na casa da avó do craque. A pergunta é: a mamãe desse futuro filho do jogador será a influenciadora digital ou alguma aventura do menino Ney por aí? Em entrevista para a Dazn, o craque revelado pelo Santos disse que a Copa de 2022 pode ser a última de sua carreira. “Acho que é a minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última, porque eu não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então, vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país. Para realizar meu sonho, o maior desde pequeno, e espero poder conseguir”, afirmou o jogador do Paris Saint-Germain.

