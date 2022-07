Cuidados com o colesterol após infarto devem ser redobrados

Redução dos índices na primeira semana pode ser enganoso e, às vezes, leva os pacientes a se descuidarem; exames não devem ser negligenciados

rawpixel.com - www.freepik.com Após quadro de infarto ou AVC, paciente precisa reduzir fortemente o colesterol



O paciente que apresenta um episódio de infarto ou AVC precisa ter um início de tratamento imediato com terapias que reduzam fortemente o colesterol, principalmente nas primeiras semanas após o infarto, período no qual se enxerga benefícios na redução do colesterol pós-eventos cardíacos. A afirmação é do médico Alberico Catapano, presidente da Sociedade Europeia de Aterosclerose (EAS na sigla em inglês) e presidente das diretrizes do órgão para o tratamento de dislipoproteinemias, que esteve no Brasil e falou com exclusividade à coluna. “Os pacientes devem ter o colesterol medido um mês após o infarto ou AVC. Um ponto de atenção é que, nas primeiras semanas, há uma redução dos índices de colesterol que pode não ser real. Para garantir que os índices realmente caíram, é importante refazer os exames de três e seis meses após o episódio”, afirma Catapano.

Segundo o médico, o principal erro dos pacientes é acreditar que estão saudáveis logo após o infarto ou AVC, pois há uma melhora dos índices nos exames, que dá a sensação de que o risco maior já passou. Quando isso ocorre, muitos pacientes costumam suspender o uso das medicações, ou seja, deixam de aderir ao tratamento, levando o aumento do risco de outro episódio. “De maneira geral, todas as pessoas que sofrem um infarto ou acidente vascular cerebral têm uma chance maior de apresentar um novo episódio no primeiro ano. Essa probabilidade é maior do que a que vemos em pessoas que nunca apresentaram problemas cardíacos”, explica Alberico Catapano.

Quando o nível de colesterol e os outros fatores de risco não são controlados, aumenta-se a chance de o paciente sofrer outra ocorrência, destaca o médico. Por isso, em pacientes que tiveram acidentes cardiovascular, é importante fazer o teste de LDL um mês após o episódio — e depois ao completar três e seis meses, para verificar o sucesso do tratamento. Para outras pessoas, a indicação médica é a realização de exames periódicos anualmente. “O controle do colesterol LDL deve ser feito por todos os cidadãos, especialmente pelos que apresentam pelo menos alguns fatores de risco como o tabagismo, a obesidade, a hereditariedade, diabetes e hipertensão. Se o paciente tiver um acidente cardiovascular, os cuidados devem ser intensificados, principalmente no primeiro ano após a ocorrência para evitar um novo episódio”, alerta.

Curtas

Internados no SUS por infarto morrem quase 3 vezes mais

Ainda falando sobre infarto, um dado que mostra uma triste realidade. Em um ano, foram registradas 28.903 internações nos hospitais do SUS em São Paulo, sendo que 12,4% morreram, de acordo com apuração da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) junto às secretarias de Saúde. “O percentual é elevado, principalmente quando comparamos com um levantamento da Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados) em cujos hospitais o percentual de mortes por infarto é de 4,5%. Ou ainda com um conjunto de hospitais norte-americanos acompanhados pela Agency for Health Care Research and Quality, com taxa de óbitos de 5,8%”, diz o cardiologista e coordenador do Projeto Infarto da Socesp, Antonio Claudio do Amaral Baruzzi. O projeto visa a melhoria da qualidade assistencial na rede pública. “Na fase atual, atuamos em duas frentes: treinamento para médicos e enfermeiros dos serviços de emergência do Estado e orientação para a população”, diz Baruzzi.

O gol da Igenomix Brasil para explicar a genética do câncer

Nem sempre explicar a genética do câncer e o que são os marcadores tumorais é uma tarefa fácil para os médicos. Mas a equipe da Igenomix Brasil inovou e, podemos dizer, marcou um gol ao usar uma animação que usa partida de futebol como analogia para explicar a genética do câncer e o papel dos genes marcadores tumorais, que são importantes para a medicina de precisão, tornando capaz a detecção de alterações genômicas para um diagnóstico preciso, personalizado e antecipado. A ideia da animação surgiu porque o oncologista clínico e oncogeneticista Rodrigo Guindalini, consultor científico da Igenomix, já utilizava a metáfora do futebol para explicar aos seus pacientes sobre os oncogenes, que são os genes ligados ao surgimento de tumores benignos e malignos.

Veja o vídeo:

Portal reúne conteúdos para pessoas com diabetes

Para auxiliar as pessoas com diabetes a entenderem mais sobre as medidas adequadas e cuidarem melhor da saúde, a Roche Diabetes Care lançou o Portal Tipo Você, que reúne conteúdo informativo e educacional, serviços e descontos em produtos. A plataforma conta com painéis interativos, questionários e trilhas de conteúdo sobre a jornada das pessoas com diferentes tipos de diabetes. O conteúdo é dividido em quatro tópicos: pré-diabetes, diabetes tipos 1 e 2 e diabetes gestacional. Marcio Krakauer, endocrinologista e presidente da ADIABC (Associação de Diabetes do ABC), lembra que a doença é uma condição crônica. “O paciente precisa aprender a conviver e gerenciar da maneira correta, tanto com o uso de medicamentos e dispositivos médicos, quanto por meio de uma rotina balanceada e saudável.”

Um a cada três pacientes do SUS em SP já usa plataforma digital

Segundo a Duosystem, empresa de tecnologia especializada na área de inteligência em saúde responsável pelo desenvolvimento da plataforma digital e-SaúdeSP, ferramenta da Prefeitura de São Paulo criada em 2020, atingiu a marca de 2,3 milhões de usuários cadastrados. Através da plataforma, os cidadãos da capital paulista podem ter, diretamente no celular, todos os seus dados clínicos e o histórico de passagens pelo SUS — como laudos de exames laboratoriais e de imagem —, receitas e consultas realizadas nos equipamentos de saúde do município. Na plataforma, o usuário também tem acesso ao @covid, uma área especial que faz o acolhimento de pacientes com suspeitas ou dúvidas sobre a Covid-19 e permite, ainda, a realização de uma teleconsulta com um profissional de saúde, se for indicado.

Contato inteligente leva inovação para paciente de Caruaru

A Take Blip se uniu ao Dr. Mobile e ao Soul MV para desenvolver um contato inteligente exclusivo para a Unimed Caruaru. Com cerca de 68 mil vidas e mais de 400 médicos cooperados, a Unimed Caruaru ganhou, nos últimos dois anos, uma força digital para atender seus clientes e, com o contato inteligente no WhatsApp da cooperativa, desenvolvido pela Dr. Mobile e utilizando a tecnologia de Take Blip, já atingiu a marca de mais de 7 mil agendamentos de consultas de forma 100% automatizada. Entre as soluções disponibilizadas no canal estão: agendamento de consultas médicas e exames, status de autorização de guias, token de atendimento, cancelamento de agendamento ou remarcação e autorização de consultas ou exames.

Beleza 2 em 1

Para entender a percepção de beleza e tratamentos, a Allergan Aesthetics realizou uma pesquisa global em 15 países, com 12 mil pessoas, incluindo o Brasil. A maioria dos entrevistados (96%) está atenta a uma área do rosto, sendo que mais de um terço acredita que colágeno é importante para a firmeza da pele (40%). Já 42% afirmam que ter uma pele firme os ajudam a se sentir melhor. E ainda um em cada cinco entrevistados (19%) já testou algum tipo de tratamento com colágeno. Atenta a esse momento, a marca lançou um bioestimulador de colágeno que combina duas substâncias: ácido hialurônico (HA) e hidroxiapatita de cálcio (CaHA). “O ácido hialurônico pode ajudar proporcionando um lifting imediato, enquanto a hidroxiapatita de cálcio pode ser usada para melhorar a arquitetura facial e está associada a um efeito lifting sustentado com uma nova produção de colágeno. A combinação de ácido hialurônico (AH) e hidroxiapatita de cálcio (CaHA) em uma injeção é uma nova opção muito interessante”, explica André Braz, dermatologista, membro da Academia Americana de Dermatologia (AAD) e uma das maiores referências mundiais em estética médica.

A força do abacate para saúde da pele

A Mustela lançará em agosto um bálsamo multifuncional, orgânico, feito com polpa, casca e caroço do abacate. Segundo a marca, o abacate contém em suas diferentes frações extratos complementares, que trazem benefícios para todos os tipos de pele, e assim 100% da fruta é aproveitada. E o melhor: pode ser usado dos lábios até o corpo. E olha que exemplo de compromisso sustentável da marca, na luta contra o desperdício: a empresa usa abacates que normalmente iriam para o lixo para criar ingredientes ativos. “O bálsamo multifuncional pode ser usado por toda a família. O produto respeita o planeta, as pessoas e todos os tipos de pele”, diz Marília Mesquita, gerente de responsabilidade socioambiental corporativa da Mustela no Brasil.

Mais de 60% dos brasileiros buscam uma alimentação restritiva

Um estudo realizado com 863 brasileiros, pelo Bake and Cake Gourmet, plataforma de receitas e cardápios saudáveis, revela que mais de 60% dos brasileiros estão em busca de uma dieta restritiva. Reduzir o consumo de carboidratos, dieta que normalmente está relacionada à perda de peso, foi a mais procurada durante o período, apontada por 26% dos respondentes. “Muitas pessoas desistem de seguir uma dieta com poucas calorias, quando não encontram diversidade de pratos, o que acaba frustrando quem deseja aderir a esse tipo de alimentação”, comenta Cris Muratori, fundadora da plataforma.

Plataforma da Fiocruz em MS vai desenvolver medicamentos e vacinas

Um convênio de R$ 14,854 milhões permitirá a instalação de uma Plataforma de Pesquisa Científica da Fiocruz em Mato Grosso do Sul. O espaço de ensaios clínicos será usado para o desenvolvimento de novos insumos, como medicamentos e vacinas, e para novas aplicações de remédios já existentes.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.