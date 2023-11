Dia Mundial da Diabetes tem ação gratuita de testagem de glicemia na Avenida Paulista

Brasil é o quinto país com maior incidência da doença no mundo

Freepik Exames gratuitos serão realizados por profissionais de saúde em uma van, equipadas com tiras de glicemia e aparelhos On Call Plus II



Hoje é o Dia Mundial da Diabetes, data escolhida para marcar a conscientização do público a respeito dessa doença silenciosa, crônica e progressiva que acomete 16,8 milhões de pessoas somente no Brasil, segundo o Atlas do Diabetes, da Federação Internacional do Diabetes. O Brasil é o quinto país com maior incidência da doença no mundo. Para ajudar a conscientizar a população sobre cuidados e prevenção, a capital paulista receberá uma ação gratuita de testagem de glicemia, que acontecerá das 9h às 16h, na Avenida Paulista, 1313, no vão do prédio da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). A 26ª Campanha Nacional Gratuita em Diabetes de Prevenção das Complicações, Detecção, Orientação e Educação é realizada pela Associação Nacional em Atenção ao Diabetes (Anad), com o apoio da MedLevensohn.

Os exames gratuitos serão realizados por profissionais de saúde qualificados em uma van, equipadas com tiras de glicemia e aparelhos On Call Plus II, que detectam com precisão os níveis alterados de glicose presentes na corrente sanguínea, com resultados em 5 segundos. Após a testagem, todas as pessoas que obtiverem resultados suspeitos serão orientadas pelos profissionais da Anad. Vale a pena!

Minibomba de insulina sem fio

Ainda falando de diabetes, uma novidade para os pacientes. Acaba de ser lançada a Accu-Chek Solo, uma minibomba de insulina que pode ser colocada e retirada do corpo a qualquer momento e funciona sem fio — sendo o primeiro aparelho a funcionar dessa forma no país. A Minibomba Solo mede 6,1 cm de comprimento por 3,8 cm de largura e 1,3 cm de espessura, e pesa 29 g com o cartucho completo de insulina.

Curtas

Esperança contra o câncer de bexiga

Uma terapia usada como terceira linha de tratamento contra câncer de bexiga pode se tornar a primeira opção dos médicos. A enfortumabe vedotina, comercializada no Brasil pela Adium, é indicada para câncer urotelial avançado ou metastático, quando a doença segue avançando após quimioterapia e imunoterapia. Mas estudos em andamento avaliam a possibilidade da terapia se tornar a primeira linha de tratamento. As discussões em torno do potencial dos anticorpos conjugados a droga (ADC), tecnologia do medicamento em questão, estiveram em evidência em recentes eventos de oncologia. Resultados promissores vêm sendo apresentados por essa classe terapêutica inovadora contra diversos tumores avançados e refratários, como câncer de mama, ovário, pulmão e esôfago. Ela é mais precisa no combate às células tumorais, com menos danos às células saudáveis. No caso do câncer de bexiga, a novidade traz esperança contra uma doença que acomete mais de 11 mil pessoas por ano e gera mais de 4 mil mortes, segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer).

Uso de antibióticos relacionado a infecção intestinal recorrente

O uso de antibióticos está relacionado ao surgimento de colite por Clostridioides difficile, uma infecção intestinal que provoca diarreia, dor abdominal e, em casos graves, pode causar perfuração da parede intestinal e necessidade de cirurgia para retirada do segmento acometido. A origem do problema está no desequilíbrio da microbiota (flora) intestinal. “Esse desequilíbrio, na maioria das vezes, está associado ao uso de antibióticos, mas doenças crônicas, tratamentos imunossupressores e quimioterapia também se associam a infecção”, alerta o Dr. Eduardo Garcia Vilela, gastroenterologista e professor da UFMG. Os sintomas podem surgir até dois meses após o uso dos antibióticos e, em cerca de 20% dos casos, há recorrência da infecção em até oito semanas. O tratamento requer medicamentos específicos.

Novo Conteúdo da UniDB

A UniDB, universidade coorporativa do DB Diagnósticos, lança o novo conteúdo “Treinamento: Gestão de Desempenho por Competências”. Com a trilha de aprendizagem, os alunos poderão aprender a alinhar expectativas, dar feedback construtivo e traçar estratégias para o sucesso da equipe. O conteúdo é direcionado para profissionais e estudantes da área da saúde que buscam elevar suas habilidades de gestão no setor. A UniDB tem como foco disseminar de forma rápida conteúdos relevantes para o dia a dia da área laboratorial, além de aperfeiçoamento e atualização do portfólio de profissionais. A plataforma conta com mais de 300 conteúdos online e gratuitos e conta com mais de 70 mil usuários ativos.

doTerra aposta em Cuidados para os Cabelos

Conhecida pelos óleos essenciais, a doTerra lançou na última sexta-feira uma linha de cuidados capilares que, adicionados a uma rotina, podem trazer benefícios para o couro cabeludo e comprimento dos fios. A linha, composta por xampu, condicionador e leave-in tem formulação livre de falatos (compostos químicos adicionados aos plásticos), sulfatos (que tiram a proteção dos fios) e silicones (que deixam carga negativa nos fios).

Filtro solar mais leve

A Darrow aposta em uma novidade em filtro solar: Actine Aquafluid, que tem textura aqua e ativos antioleosidade. O protetor solar chega na versão com e sem cor. Muitas pessoas com pele oleosa e com acne deixam de usar protetor solar por receio de agravar a condição, o que é um erro. Há produtos que vão proteger a pele sem efeitos indesejados. Consulte um dermatologista para tirar as suas dúvidas!

