Joel: Tragédia no Pantanal traz duas lições importantes para o futuro

No Jornal da Manhã, Joel analisou situação de emergência no Pantanal

REUTERS/Amanda Perobelli Queimadas já devastaram quase 1,5 milhão de hectares do Pantanal



O Governo Federal reconheceu a situação de emergência no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. A decisão permite que o estado receba recursos adicionais para o combate às queimadas que já devastaram 1,4 milhão de hectares. “A tragédia que estamos vendo no pantal guarda duas lições, a primeira é que cortes têm consequências, o governo vem reduzindo drasticamente os recursos destinados ao combate a incêndios florestais, estamos aí vendo a consequência. Outra, esse incêndio causado pela seca muito grande no Rio Paraná, se não me engano, assim como o que estamos vendo nos Estados Unidos, são incêndios que têm como causa o aquecimento global, que produz mais fenômenos extremos de clima como esses. Guardemos as lições para que isso não se repita, já foi mais de 15% do nosso Pantanal”, analisa Joel Pinheiro da Fonseca.