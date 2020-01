Josias de Souza: Governo não tem princípios, Bolsonaro exibe apenas tique moral

Alan Santos/PR Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro informou, por meio do Twitter, que tornará sem efeito a nomeação do assessor



Exonerado da Casa Civil por usar avião da FAB, Vicente Santini ganha novo cargo no mesmo ministério. Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro informou, por meio do Twitter, que tornará sem efeito a nomeação do assessor.

“Esse vai e vem envolvendo a demissão e a recontratação de Vicente Santini é revelador. O mesmo Jair Bolsonaro que tenta se mostrar implacável com o que ele chamou de imoralidade de um auxiliar que confunde verba publica com dinheiro grátis ao voar desnecessariamente nas asas da FAB convive graciosamente com meia duzia de ministros investigados, denunciados e até condenado. Esse mesmo presidente também age para proteger um filho encrencado com a lei. O que incomoda na atual administração é a percepção de que o governo não tem principio. O que o Bolsonaro exibe é um ou outro tique moral. E ele faz isso com muita dificuldade.”