Agricultores do Rio Grande do Sul aguardam socorro do governo

Atual prorrogação das dívidas vale somente até o dia 15 de agosto

Reprodução/Jovem Pan News Agricultores gaúchos deram entrevista ao Hora H do Agro



Os agricultores afetados pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul aguardam a medida provisória do governo federal com socorro ao setor. O agro acompanha de perto este tema já que a atual prorrogação das dívidas rurais valerá somente até o dia 15 de agosto (veja no vídeo o que dizem os agricultores gaúchos). Entramos em contato com o Ministério da Agricultura e, até o momento (15h do dia 29 de julho), não recebemos a confirmação sobre a publicação da MP com a reestruturação das dívidas,. A expectativa é que a pasta apresente até esta terça-feira (30) o plano ao agro gaúcho.

