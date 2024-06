Agro da Austrália protesta contra decisão do governo

País quer acabar com a exportação de ovelhas vivas até 2028 e justificou a medida com as preocupações voltadas ao bem-estar animal

Wirestock/Freepik Setor rural diz que a medida do governo australiano acabará com economias locais e negócios familiares que vivem da exportação de ovelhas



O agro se juntou aos caminhoneiros e membros das comunidades rurais e foi às ruas de Perth, capital da Austrália Ocidental, protestar contra uma medida do governo. A Austrália quer proibir as exportações de ovelhas vivas a partir de maio de 2028 e justificou a medida com as preocupações voltadas ao bem-estar animal. Famílias inteiras participaram do movimento chamado “Keep the Sheep”, ‘mantenha as ovelhas’ em uma tradução livre. Há um site com uma petição reunindo assinaturas dos australianos contra a medida. A ideia é conseguir reverter o plano de acabar os embarques, via marítima, dos animais.

O setor rural argumenta que a medida do governo australiano acabará com economias locais e negócios familiares que vivem da exportação de ovelhas. O protesto agro na Austrália é mais uma das várias manifestações do setor ao redor do mundo. Agricultores e pecuaristas têm se mobilizado contra os excessos das políticas públicas e intervenções que podem acabar com cadeias de produção inteiras.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nos últimos dias, a Europa voltou a ter tratores nas ruas com agricultores contra a agenda verde e mobilizados com a eleição do parlamento, onde passam essas regulações que têm impacto no setor. A Europa tem sido palco de massivas manifestações nos últimos meses. Os tratores, caminhões e a gente na rua são símbolos de um momento importante. Contra os excessos e arbitrariedades que podem inviabilizar as atividades rurais, o povo está indo para as ruas.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.