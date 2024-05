Tragédia no RS: impacto em alimentos, desabastecimento, estradas e mais

Retorno das chuvas em algumas regiões acende o alerta de produtores rurais que tiveram que ser resgatados às pressas e perderam tudo

Mauricio Tonetto/Governo do RS Eldorado do Sul, uma das cidades gaúchas devastadas pelas chuvas



O programa Hora H do Agro deste sábado (11) segue com a cobertura especial sobre a tragédia que atinge o Rio Grande do Sul. Animais mortos, soja úmida, silos totalmente alagados, máquinas agrícolas inundadas e arroz “varrido” pelas águas. Este é o cenário que começa a aparecer nas áreas rurais, conforme o nível da água começa a cair. O retorno das chuvas em algumas regiões acende o alerta de produtores rurais que tiveram que ser resgatados às pressas e perderam tudo. A jornalista Kellen Severo analisou com especialistas os impactos na produção agrícola e pecuária, assim como a possibilidade de alta nos preços de alimentos, desabastecimento de produtos e efeitos nas exportações. Também foram abordadas as medidas já anunciadas pelo governo federal ao setor agro, além dos efeitos na construção do próximo Plano Safra, impactos nas pautas do Congresso e como será realizada a reconstrução da infraestrutura, já que a logística no estado continua prejudicada.