Agro do Brasil é sustentável, defende ministra em encontro do G20

Guilherme Martimon/MAPA Ministra Tereza Cristina participou de reunião de ministros de Agricultura do G20



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou da reunião de ministros de Agricultura do G20 e defendeu a sustentabilidade do agro brasileiro nas dimensões social, econômica e ambiental. “Reunião boa para ouvir as diversas opiniões dos países do G20 sobre meio ambiente, agricultura sustentável. Foi muito bom poder colocar a posição do Brasil de que nossa agricultura é sustentável e discutir um pouco sobre a Cúpula dos Sistemas Alimentares que acontece agora, dia 23, em Nova York”, afirmou a ministra.

A Cúpula dos Sistemas Alimentares foi convocada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas no contexto da Década de Ação para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030. O evento é organizado pelos secretariados da ONU e da FAO e é composta por representantes do setor privado, ONGs e academia. A equipe brasileira, com dados e informações que asseguram a sustentabilidade e as boas práticas da agricultura tropical, vai participar do palco de discussões nesta semana.