Começa o plantio da safra nova de soja no Brasil

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Área plantada deve ter recorde de 40 milhões de hectares, 3,5% acima do ano passado



Nesta semana foi dada a largada para o plantio da safra de soja temporada 21/22. Com a chegada das chuvas em regiões do Paraná, um dos três maiores Estados produtores do Brasil, agricultores aproveitaram para iniciar a semeadura. Dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado apontam que o plantio chegou a 1% da área prevista e as plantações estão em boas condições até o momento. Em Mato Grosso, líder na produção de soja, as máquinas também já estão em campo. A expectativa é que o retorno da umidade dê ritmo ao plantio.

Com previsão de rentabilidade positiva, muitos têm se motivado a investir na cultura da soja. O Rabobank aponta que a área plantada deve atingir um recorde de 40 milhões de hectares, 3,5% acima do ano passado. O banco vê possibilidade de um novo marco histórico para a produção com 142 milhões de toneladas. A estimativa é levemente superior à do governo, que prevê área de 39,9 milhões de hectares. A Companhia Nacional de Abastecimento projeta produção de 141,2 milhões de toneladas. Se a safra se confirmar robusta, a pressão em alimentos como óleo de soja pode arrefecer um pouquinho. Só um pouco mesmo, porque não parece haver espaço para baixas maiores diante da demanda chinesa aquecida, dos estoques mundiais baixos, dos riscos de frustração da safra norte-americana e da demanda doméstica ainda firme por aqui.