Bolha da carne falsa estourou? 

A percepção negativa do consumidor para as carnes que não são de verdade, ou seja, não têm origem animal, apresentam relação principalmente com preço alto e sabor/sensação na boca. Isso é o que apontou o relatório do Cobank, dos Estados Unidos. Segundo o banco, os consumidores continuam interessados no conceito de carnes alternativas, como as vegetais, mas preocupações com produtos altamente processados e preços mais altos têm afastado potenciais consumidores.

O volume de vendas de alternativas à carne caiu 20,9% nas 52 semanas encerradas em 2 de julho de 2023 no mercado norte-americano, de acordo com a empresa de pesquisa de comportamento do consumidor Circana. Um exemplo da fraca demanda vem do prejuízo milionário no último trimestre registrado pela gigante da carne vegetal Beyond Meat. Com a notícia, o jornal “The Guardian” chegou a dizer que a bolha das carnes alternativas havia estourado.

Ao que parece, o ponto de virada no mercado de carnes alternativas chegou, deixando para trás os tempos de euforia com promessas de grande consumo e grandes vendas no futuro. O consumidor está cada vez mais interessado em alimentos de verdade e menos interessado em ultraprocessados, o que é uma vantagem para a pecuária tradicional. Haverá consumidor para carnes alternativas? Sim, haverá. Mas para eles representarem uma porção significativa do mercado será preciso que a indústria melhore, e muito, o preço, o sabor e qualidade nutricional das carnes falsas.