Brasil semeará maior área de soja da história

Consultorias projetam mais de 42 milhões de hectares plantados em 22/23, acréscimo de 2,6% ante a temporada anterior; rentabilidade motiva agricultores a incrementarem área semeada

Camila Domingues/Palácio Piratini Consultoria Safras&Mercado estima que serão plantados 42,88 milhões de hectares



O Brasil se prepara para semear a maior área de soja da história na temporada 22/23, que começa em cerca de 2 meses. A consultoria Safras&Mercado estima que serão plantados 42,88 milhões de hectares, aumento de 2,6% sobre o total da última temporada. A rentabilidade positiva da soja animou agricultores a investir na cultura. Com aumento de área e tecnologia, a produção estimada também é recorde. Diferentes empresas preveem que o Brasil poderá renovar o recorde, com a safra atingindo patamares ao redor de 150 milhões de toneladas.

Vale lembrar que o Brasil é o maior produtor de soja do mundo e que para continuar na liderança do ranking é preciso mais do que boa vontade e trabalho. As condições climáticas precisam contribuir. Na última safra o Brasil perdeu milhões de toneladas para a seca. Com insumos como fertilizantes e defensivos chegando no tempo certo nas fazendas, os sinais que vêm do campo são de condições para semeadura ideias ou muito próximas disso. O desafio pode ser o efeito de um fenômeno La Niña que gera risco de atraso na chegada das chuvas para início do plantio. Vamos torcer para que venha pela frente um cenário próspero para as safras brasileiras.

