Chance de La Niña é de 85% no segundo semestre

Fenômeno, tradicionalmente, reduz chuva no Sul e aumenta no Norte

Reprodução/Jovem Pan Kellen Severo: La Niña tem 85% de chance de ocorrer no segundo semestre



O fenômeno El Niño está se despedindo e La Ninã está a caminho, de acordo com as projeções da agência climática dos Estados Unidos, divulgados nesta quinta-feira. A chance do La Niña ocorrer no trimestre de outubro a dezembro é de 85%, entre a primavera e o início do verão, demonstrados nas barras em azul. O El Niño está cedendo espaço entre os meses de abril e junho, quando a neutralidade climática estará atuando até a chegada da primavera no hemisfério sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para os meses de abril, maio e junho, o Norte, Nordeste e áreas do Centro- Oeste devem ter chuvas abaixo da média. O Sudeste terá chuvas próximas ou abaixo da média. As temperaturas ficarão acima da média histórica e deverão ser registradas em todas as regiões do país.

Segundo a Nottus Meteorologia, os efeitos do La Niña devem começar a ser sentidos lá para o fim do ano, na safra de verão. Tradicionalmente, o fenômeno atrasa o período úmido e, se isso se confirmar, poderá impactar o ritmo de plantio da safra brasileira. De acordo com o Inmet, as primeiras previsões para o segundo semestre começam a indicar chuvas recuando do Sul e avançando sobre a região Norte e, principalmente, no Nordeste do Brasil. Características que são típicas do fenômeno La Niña, que diminui chuvas no Sul e aumenta no Norte do país. As condições climáticas estão entre os principais temas de observação para o agronegócio, que é uma indústria a céu aberto. Depois da quebra de produção confirmada na temporada 23/24, há esperança de que a produção melhore nas novas safras. A acompanhar!

