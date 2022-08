Com investimento em tecnologia e melhora do manejo, Brasil mira autossuficiência do trigo em 2027

As oportunidades de mercado estão deixando o trigo mais atrativo, assim como as tecnologias disponíveis

R0bin/Pixabay Atualmente, a demanda dos brasileiros está em 13 milhões de toneladas de trigo por ano, enquanto a produção estimada agora em 2022 é de 9 milhões de toneladas



A projeção da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) é que em cinco anos o Brasil será autossuficiente na produção do cereal. Ou seja, até 2027 a oferta de trigo crescerá o bastante para suportar o consumo interno. Atualmente, a demanda dos brasileiros está em 13 milhões de toneladas de trigo por ano, enquanto a produção estimada agora em 2022 é de 9 milhões de toneladas, um recorde projetado no momento. Os números mostram que o Brasil ainda precisa buscar o produto em outras origens e a Argentina é o nosso principal fornecedor. As dificuldades econômicas no país vizinho tem desestimulado a semeadura por lá. Além disso, o mercado global está com oferta restrita desde que a guerra na Ucrânia começou, isso porque russos e ucranianos respondem por 30% das exportações globais do cereal. O resultado observado foi um aumento nos preços internacionais e um interesse maior pela cultura do trigo aqui no Brasil, estimulada pela rentabilidade recente garantida aos produtores rurais.

As oportunidades de mercado estão deixando o trigo mais atrativo, assim como as tecnologias disponíveis. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) tem feito investimentos no melhoramento genético de cultivares e com isso a produção está avançando pelo Cerrado, além das já tradicionais regiões do Sul onde o cereal é semeado. Estudos recentes também da Embrapa apontam que a melhora no manejo da cultura com rotação de culturas e adoção de boas práticas permitem reduzir algumas lacunas de produtividade que poderiam aumentar em até 1,5 milhão de toneladas a produção brasileira. Se o Brasil virar autossuficiente na produção do trigo em 5 anos, teremos mais um motivo para comemorar o desempenho do agronegócio nacional, afinal o trigo está ali no pãozinho nosso de cada dia, no macarrão, nas bolachas. Faz parte da cesta básica dos brasileiros e aumentar a tecnologia para garantir incremento de produção em tempos geopolíticos tão conturbados é estratégico para a segurança alimentar e econômica do país. Num futuro próximo quem sabe veremos o Brasil deixar de ser importador de trigo e virar um importante exportador global?

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.