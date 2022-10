Empresas elevam oferta de voos para cidades do agro

Latam e Gol juntas devem fechar o ano com 13 novos destinos para interior

Divulgação/Gol Linhas Aéreas Iniciativa da Gol de expandir a oferta de voos para o interior brasileiro também está sendo adotada por outras companhias, como a Latam



O crescimento econômico do agronegócio tem elevado a demanda por voos com destino ao interior do Brasil e as companhias aéreas estão apostando em novas bases. É o caso da Gol, que anunciou 11 novos destinos para encurtar o caminho entre os grandes centros e cidades do agro. No plano de expansão, sete voos serão ofertados em pólos da agropecuária brasileira, entre elas: Pelotas, Uruguaiana, Santa Maria e Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, que passarão a ter voos direto para Congonhas e Guarulhos. Assim como Uberaba (MG) e Ribeirão Preto (SP).

A iniciativa da Gol de expandir a oferta de voos para o interior brasileiro também está sendo adotada por outras companhias, como a Latam, que diante das restrições das viagens internacionais por conta da pandemia, focou no mercado doméstico e ampliou a oferta desde o segundo semestre de 2021. Neste ano, a empresa estreou voos para cidades pólo do agro como Caxias do Sul (RS), Sinop (MT) Cascavel (PR) para citar algumas. A empresa afirma que novos destinos estão sendo mapeados e vão ser anunciados pela companhia no futuro, ainda sem data prevista. Uma das precursoras na oferta de voos para o interior foi a Azul Linhas Aéreas que segue presente em vários estados-chave para o agronegócio brasileiro.

O crescimento do PIB em estados em que o agronegócio tem mais peso impressiona. Mato Grosso avançará 694% de 1986 até 2023, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) elaborados pela MB Associados. Minas Gerais terá ganhos de 273,4% e Goiás 188% no mesmo período. O Brasil do interior cresce mais do que o das capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, que segundo o estudo, avançam cerca de 49,9% e 80,8% no mesmo período.

Com o aumento da oferta de voos diretos para ligar grandes centros ao interior, haverá ganhos de produtividade, com menos desperdício de tempo dos profissionais em deslocamentos longos e cansativos e mais foco no trabalho que há para ser feito. Em estudo sobre cidades médias do Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) cita que os investimentos em infraestrutura e atividades econômicas são capazes de reduzir o chamado Custo Brasil, o que tem efeito positivo também no desenvolvimento socioeconômico de diferentes regiões. É bom para o agro. O agro puxa o desenvolvimento econômico no interior do Brasil e atrai novos investimentos não só para regiões já consolidadas, mas também para as novas fronteiras agrícolas. Que venham novas ofertas de voos para reduzir distâncias e conectar ainda mais o nosso Brasil do agro!

Confira os voos que a Gol disponibilizou recentemente ou ainda deve disponibilizar:

1 – Bonito (BYO) – Congonhas (CGH) – dezembro de 2021. Duas frequências semanais de ida e volta, às quintas e domingos

2 – Pelotas (PET) – Guarulhos (GRU) – janeiro de 2022. Quatro frequências semanais de ida e volta, às segundas, quartas, sextas e domingos.

3 – Ribeirão Preto (RAO) – Guarulhos (GRU) – março de 2022. Voos diários de ida e volta.

4 – Uruguaiana (URG) – Congonhas (CGH) – abril de 2022. Três frequências semanais de ida e volta, às segundas, quartas e sextas.

5 – Vale do Aço/Ipatinga (IPN) – Congonhas (CGH) – setembro de 2022. Quatro frequências semanais de ida e volta, às segundas, quartas, sextas e domingos; voos diários de ida de volta a partir de 30/10/2022.

6 – Uberaba (UBA) – Congonhas (CGH) – setembro de 2022. Quatro frequências semanais de ida e volta, às segundas, quartas, sextas e domingos.

7 – Santo Ângelo (GEL) – Guarulhos (GRU) – outubro de 2022. Três frequências semanais de ida e volta, às terças, quintas e sábados.

8 – Santa Maria (RIA) – Congonhas (CGH) – novembro de 2022. Três frequências semanais de ida e volta, às terças, quintas e sábados.

9 – Teixeira de Freitas (TXF) – Salvador (SSA) – outubro de 2022. Três frequências semanais de ida e volta, às segundas, quartas e sextas.

10 – Paulo Afonso (PAV) – Salvador (SSA) – novembro de 2022. Três frequências semanais de ida e volta, às terças, quintas e sábados.

11 – Lençóis (LEC) – Salvador (SSA) – novembro de 2022. Duas frequências semanais de ida e volta, às quartas e domingos.

Confira os voos que a Latam disponibilizou recentemente:

1- Sinop (MT) – maio de 2022

2- Montes Claros (MG) – julho de 2022

3- Juiz de Fora (MG) – julho de 2022

4- Cascavel (PR) – julho de 2022

5- Caxias do Sul (RS) – julho de 2022

6- Presidente Prudente (SP) – agosto de 2022

*A Azul Linhas Aéreas não retornou o nosso contato até a publicação deste conteúdo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.