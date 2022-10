Incerteza com eleição adia decisões no agronegócio

Venda de soja e compra de fertilizantes para safra de milho estão atrasadas

A uma semana das eleições, a incerteza sobre a direção que o país terá após o segundo turno faz com que muitas decisões sejam adiadas no agronegócio brasileiro. As vendas da safra nova de soja estão abaixo da média histórica, assim como a compra de fertilizantes para a segunda safra de milho, para citar dois exemplos. Até o momento, 17% das vendas de soja da temporada 22/23 foram feitas, percentual abaixo dos 31% observados nos últimos cinco anos. A comercialização da safra também está mais lenta do que na mesma época do ano passado, quando 25% da safra tinham sido vendidos, apontam dados da consultoria AgRural. Além do fator eleitoral, outro motivo para o atraso são os altos custos de produção. Eles geram a necessidade entre agricultores de buscar preços mais altos na comercialização do grão para manter margens positivas.

No caso da próxima safra de milho que começará a ser semeada em 2023, há atraso na compra de fertilizantes em relação à média histórica para o período. Dados da Agrinvest Commodities revelam que até o momento 65% dos negócios foram fechados, percentual abaixo da média de 74% observados na média dos últimos cinco anos. Ceará, Maranhão, São Paulo e Minas Gerais estão entre os estados mais atrasados nas compras de adubo para a safrinha até o momento. A recente melhora na relação de troca entre o cereal e fertilizantes ainda não foi suficiente para animar o mercado. De novo, produtores rurais mencionam incertezas relacionadas à eleição e alguns preferem esperar para decidir após o pleito do dia 30 de outubro. O rumo da política econômica no Brasil tem potencial de afetar o mercado e quem faz parte do agronegócio sabe muito bem disso. Por isso, o movimento de adiamento de decisões tende a se manter pelos próximos dias até que a eleição seja decidida.

