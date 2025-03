Expodireto Cotrijal: estiagem afeta ânima do agricultor

Safra de soja deverá ter quebra de 17%, revelou Emater

A Expodireto Cotrijal é uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina. Passam por aqui mais de 250 mil pessoas a cada edição do evento. Há mais 500 expositores do agro, desde insumos para lavouras, pecuária até novas tecnologias. Um dos principais temas aqui em Não-Me-Toque é o efeito que a estiagem está causando no Rio Grande do Sul. Neste ano, a quebra de safra no estado está afetando o ânimo de produtores, que estão preocupados. A Emater do Rio Grande do Sul apontou quebra de 6% na produção de grãos do estado, com safra estimada em 28 milhões de toneladas.

O destaque negativo é a soja, com redução de 17% em relação à safra passada, e uma produção de 15 milhões de toneladas. Há áreas que colheram menos de 10 sacas por hectare, volume bem abaixo da média de 50 sacas. A seca comprometeu a produção. Neste ano, pela primeira vez na história, a direção da Expodireto Cotrijal decidiu não divulgar o volume de negócios.

Na sexta-feira, uma audiência pública será realizada aqui no evento para tratar de securitização das dívidas de agricultores que passaram por estiagem e enchentes nos últimos anos. Nenhum membro do governo federal confirmou presença. A ausência do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na segunda grande feira agrícola deste começo de ano, também foi sentida. A Expodireto Cotrijal vai até sexta aqui em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul. O setor agro mais uma vez busca superação.

