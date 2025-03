Hora H do Agro destaca Gleisi Hoffmann e o agro, novo imposto, preço da carne e tarifas de Trump

Agronegócio tenta entender se presidente do PT terá maior influência nas decisões do presidente Lula, como em temas sobre a taxação das exportações

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Gleisi Hoffmann assumiu a Secretaria de Relações (Institucionais do governo Lula



O programa Hora H do Agro deste sábado (29) analisou os impactos da nomeação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para a secretaria de relações institucionais. Isso porque o agro tenta entender se ela terá maior influência nas decisões do presidente Lula, como em temas sobre a taxação das exportações do setor.

Enquanto isso, o setor voltou a ficar na mira dos governos estaduais e federal. Em Brasília, alas do PT sugerem ao presidente Lula a criação de cotas de exportação ou até a taxação como medidas para controlar o preço dos alimentos. Já nos governos estaduais, o destaque foi para um novo imposto criado pelo Maranhão para taxar a exportação de grãos.

O agronegócio também acompanha a liberação de crédito extra de R$ 4,1 bilhões do Plano Safra, que havia sido suspenso por falta de recursos. Para 2025 há um sinal de alerta, já que a Selic deverá alcançar 15%, maior patamar desde 2006, e encarecer o crédito rural.

No programa, também foi abordada a queda de R$ 35 da arroba do boi gordo e possíveis efeitos na carne bovina ao consumidor, além do anúncio feito por Trump de que a China terá uma taxa extra de 10%, fora os outros 10% já anunciados. Para o agro, essa guerra comercial pode se traduzir em oportunidades.