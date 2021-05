Exportações do agronegócio têm o melhor resultado da série histórica

Receita é 39% maior do que foi observado em abril de 2020; soja lidera a lista, seguido de farelo de soja, celulose, carne bovina in natura e frango in natura

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Soja foi o produto que liderou as exportações brasileiras



As exportações do agronegócio atingiram o recorde de US$ 13,6 bilhões em abril. Esse é o maior valor para um mês já registrado desde o início da série histórica, que começou em 1997. A receita é 39% maior do que foi observado em abril de 2020, de acordo com dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil com base em informações do Ministério da Economia. O superávit do agronegócio também foi o melhor da história, o que quer dizer que as exportações superaram as importações em um total de R$ 12,4 bilhões. Com a ajuda do agro, o desempenho do comércio brasileiro ficou positivo.

Vamos à lista dos principais produtos que lideraram as exportações do agro. Em primeiro lugar, aparece a soja, com 17,4 milhões de toneladas embarcadas em abril, 17% a mais do que no mesmo período do ano passado. Em segundo lugar, farelo de soja, na sequência celulose, seguida de carne bovina in natura e carne de frango in natura. Entre os principais destinos dos produtos agropecuários estiveram China, União Europeia, Estados Unidos, Turquia e Tailândia. As exportações do agro têm sido impulsionadas pelo câmbio, que deixa os produtos brasileiros mais competitivos no exterior, seguido de aumento de volume e também diversificação de produtos e destinos. Com o positivo desempenho das exportações, a agropecuária ajuda o Brasil a melhorar as contas externas e colocar em ordem a economia. Importante contribuição.