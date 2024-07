Fávaro promete reestruturar dívidas do agro no Rio Grande do Sul

Ministro da Agricultura quer solução definitiva até 15 de agosto

Guilherme Martimon/MAPA Carlos Fávaro, ministro da Agricultura do governo Lula



Em entrevista exclusiva com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, me disse que o governo está trabalhando para apresentar uma solução definitiva para a reestruturação do agro no Rio Grande do Sul. “Eu quero crer que até 14, 15 de agosto, nós levamos uma solução definitiva. Caso não tenha sido construída a solução definitiva, a gente precisa prorrogar o prazo desse vencimento, ninguém pode ficar inadimplente.” O setor agropecuário foi um dos mais atingidos pelas enchentes que destruíram o Estado gaúcho. Muitos pecuaristas e agricultores me apontaram extrema preocupação com o vencimento de boletos, dificuldades de crédito para comprar ração para os animais e restrição no acesso a financiamento nos bancos para recomeçar após a tragédia.

“O fundo garantidor vai entrar avalizando o produtor. Agora, nós temos que parametrizar isso tudo, não é uma decisão simples. Não dá para ser geral e irrestrito para todos. Há problemas e problemas, tratar diferente os diferentes. Há cidadãos do Rio Grande do Sul que precisam mais da mão amiga do Estado e nós precisamos quantificar, saber quem são. Porque nós temos que prestar conta, não é minha vontade pessoal nem do presidente Lula. Se eu pudesse, eu atenderia todos de forma indiscriminada, avalizaria todos os produtores, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro. Já pensou que mundo ideal o governo avalizando todos os produtores, não tendo falta de crédito, o mundo das maravilhas? Mas o mundo real é outro.” No mundo real, os agricultores estão tentando se reerguer. Não está sendo nada fácil, por isso esperam com fé que a renegociação de dívidas e acesso a crédito dê a eles um fôlego para recomeçar.

