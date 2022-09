Fruticultura do Brasil ganha o mundo com auxílio da tecnologia e muito trabalho dos agricultores

Setor alcançou recorde de US$ 1 bilhão em exportações em 2021 e pretende dobrar o valor

Reprodução/Jovem Pan News Com irrigação subterrânea e melhora das condições agronômicas, quase metade do melão produzido no Brasil sai de Mossoró



Nesta semana, estive em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foi no meio da Caatinga que encontrei um oásis de produção de frutas irrigadas. Mossoró é uma das mais importantes cidades do interior do Nordeste, localizada entre a capital do Ceará, Fortaleza, e a capital do Rio Grande do Norte, Natal. O Nordeste é a segunda principal região produtora de frutas no Brasil, com 24% da produção nacional. Na região de Mossoró, o uso de tecnologia, aliado ao interesse de agricultores de desenvolver a produção, permitiu transformar o desafio dos solos arenosos e da escassez de água em oportunidades. Hoje, com irrigação subterrânea e melhora das condições agronômicas, quase metade do melão produzido no Brasil sai de lá, assim como cerca de 12% da melancia brasileira. No melão, por exemplo, cada gota de água importa, e vi a precisão da fertirrigação (técnica de adubação que utiliza a água para levar nutrientes ao solo) de gotejamento, fazendo a diferença na nobreza do fruto que vai abastecer a Europa e parte do Brasil. Vi cada abelhinha fazendo seu papel de polinização e contribuindo com ganhos de produtividade. Senti com minhas próprias mãos o contato com a terra ao plantar minha primeira muda de melão aqui no Nordeste. Percorri alguns metros fazendo a colheita manual e observando os trabalhadores rurais que servem tantas outras vidas com o alimento que extraem daqui.

É sempre transformador ver de perto a gente que faz o agronegócio do Brasil, essa potência na fruticultura. Atualmente, a fruticultura gera 5 milhões de empregos diretos, o que corresponde a 16% de toda a mão de obra do agronegócio, revela a Associação Brasileira de Frutas. E no ano passado as exportações de mais de 40 frutas atingiram recorde de vendas superior a US$ 1 bilhão. A meta do setor é dobrar o valor. A União Europeia foi o principal destino de exportações, responsável por 52,6% dos resultados no ano passado, seguida por Reino Unido e Estados Unidos. Que o Brasil da fruticultura continue a ampliar oportunidades de desenvolvimento econômico e social em diferentes regiões, como vi aqui em Mossoró. E que a gente possa valorizar a beleza e a riqueza dos frutos aqui produzidos, que se espalham pelas mesas não só dos brasileiros, mas de gente do mundo todo.

