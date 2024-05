Governo ainda não definiu data do Plano Safra

Agro espera dados da principal política pública de crédito rural; o anúncio oficial costuma ocorrer em junho

Tradicionalmente, o anúncio oficial das diretrizes do Plano Safra ocorre em junho de cada ano, mas até agora o governo não escolheu a data para a cerimônia de divulgação com os dados para 2024/2025. O novo Plano Safra deve começar a valer em 01 de julho deste ano e se estender até 30 de junho de 2025. O Plano Safra é uma das principais políticas públicas de financiamento da produção agropecuária no Brasil. Nele, o crédito tem taxas de juros subsidiadas pelo governo para algumas categorias de custeio e investimentos.

As negociações para a temporada 2024/2025 já começaram e os ministros de Lula tem feito algumas declarações com uma lista de desejos que gostariam de ver no plano, como: O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, já falou em linhas de apoio aos produtores do Sul, apoio à mecanização e assistência técnica aos agricultores familiares.

O ministro da Economia, Fernando Haddad, mencionou a ideia de incentivar a diversificação de produtos como arroz e feijão e a formação de estoques reguladores para o novo Plano Safra. Já o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, apontou a intenção de aumentar a subvenção ao seguro rural e reduzir taxas de juros para agricultores que comprovarem boas práticas ambientais. Essa última agenda verde não saiu do papel no plano 23/24, mas parece que virá novamente para 24/25.

Até o momento, há um pacote de intenções para a temporada de crédito rural que está a caminho. Do campo, a demanda que vem é de que haja recursos disponíveis e com taxas de juros baratas, e claro, que seja dada uma condição especial para agropecuária do Rio Grande do Sul, que quer recomeçar mas precisará de muito apoio neste momento.

