Governo federal vai destinar R$ 3 milhões para capacitar produtores de alimentos orgânicos

Brasil conta com 1 milhão de hectares de área com produção orgânica

CJ/Pixabay Com o aporte, agricultores cadastrados pelo governo poderão participar dos cursos



O Ministério da Agricultura anunciou que vai destinar R$ 3 milhões para assistência técnica a produtores de orgânicos. Com o aporte, agricultores cadastrados pelo governo poderão participar dos cursos. De acordo com o secretário de Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura, César Halum, será feita uma chamada pública que estará no ar no máximo em 30 de julho para a contratação de uma empresa que dará treinamento especial aos técnicos. “É um projeto piloto, a primeira vez que vamos fazer. [Orgânicos] são produtos novos, que exigem uma qualificação bem maior e com práticas que a maioria dos extensionistas rurais do Brasil ainda não possuem”, destaca. O Brasil conta com 1 milhão de hectares de área com produção orgânica. Em 2020, dados da Associação de Promoção dos Orgânicos apontaram crescimento de 30% do setor no país, com quase 6 bilhões de reais de movimentação no mercado doméstico.