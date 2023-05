Governo quer divulgar Plano Safra até 13 de junho

Linha de crédito para recuperação de pastagem degradada será novidade

Valter Campanato/Agência Brasil Plano Safra é um programa do governo federal que oferece linhas de crédito com taxas de juros abaixo do mercado



A equipe do Ministério da Agricultura está na reta final da preparação do Plano Safra 23/24 e a meta é fazer o anúncio até o dia 13 de junho, informou uma fonte de dentro do ministério. O Plano Safra é um programa do governo federal que oferece linhas de crédito com taxas de juros abaixo do mercado. Elas são usadas para investimentos em máquinas, novas tecnologias e também para custear o plantio, por exemplo. Na temporada atual, há desafios importantes para a composição dos recursos. Em audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, o secretário-adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo, disse que existem dificuldades para a composição dos recursos que abastecem o Plano Safra. Segundo Vaz, o dinheiro gerado por Letras de Crédito do Agronegócio, poupança rural e depósitos à vista não é suficiente para o próximo Plano Safra. Durante essa mesma audiência na Câmara, o subsecretário de Política Agrícola do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, indicou que o governo busca com o Banco Central um aumento desses recursos que abastecem o Plano Safra. Para ele, será necessário também um remanejamento de recursos para garantir o dinheiro da equalização do crédito, que é quando o governo paga uma parte dos juros do produtor rural. Outra alternativa seria realizar um pedido de recurso adicional ao Congresso.

Na última semana, o ministro da Economia, Fernando Haddad, participou de reunião com membros do Ministério da Agricultura para discutir os recursos do novo Plano Safra. Novas reuniões deverão ser marcadas, o que indica a necessidade de articulação política e convencimento dentro do governo para liberação de recursos para financiar o agronegócio. Entidades como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) indicaram a necessidade de R$ 400 bilhões em recursos, acima dos quase R$ 341 bilhões do Plano 22/23, que sofreu com rápido esgotamento das linhas de crédito para financiamento. Uma das linhas de financiamento que deverá ser uma novidade na temporada 23/24 é a destinada para recuperação de pastagens degradadas. É uma forma de incentivar o avanço da agricultura nas áreas destinadas ao pasto e diminuir a pressão para abertura de novas áreas no Cerrado brasileiro, por exemplo. O Plano Safra 23/24 deverá ser verde e com priorização de juros mais baixos para práticas de baixo carbono. Vamos acompanhar se os recursos desta nova temporada serão suficientes para todo o período, assim esperamos.

