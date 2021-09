Ipea eleva projeção de PIB agro para 3,4%

Revisão foi motivada pela alta na estimativa de produção animal, enquanto a vegetal foi mantida

EPITÁCIO PESSOA / ESTADÃO CONTEÚDO Para bovinos, o Ipea estima que a produção voltará a crescer 2,2%



O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aumentou de 3,3% para 3,4% a expectativa de crescimento do PIB agro para o próximo ano. A revisão foi motivada por alta na estimativa de produção animal, enquanto a vegetal foi mantida. Na produção animal, as projeções apontam para crescimento em todos os segmentos. Para bovinos, o Ipea estima que a produção voltará a crescer 2,2% baseado em um cenário em que a oferta de animais para o abate deve apresentar uma melhora que ainda não foi vista em 2021. No caso da produção vegetal, o resultado positivo deverá ser puxado por crescimento na produção de soja. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CNA), há espaço para renovar recorde pelo terceiro ano consecutivo.

O destaque negativo é para a cana-de-açúcar, que deverá ter queda de 9,5%, segundo a Conab. A companhia atribui o resultado à perda de área plantada, com a substituição por culturas que têm apresentado rendimento melhor, como milho e soja. Depois das quebras de safra observadas em 2021, o Ipea também prevê crescimento de 32,2% para a produção de milho. Para o algodão, a estimativa é de alta de 15,8%. Tanto o algodão quanto o milho são semeados em parte da área em que a soja foi plantada. É a sucessão das culturas, uma safra é colhida e a outra já começa a ser plantada. O plantio da soja safra nova está ocorrendo no período planejado e chuvas mais regulares em relação à 2021 são esperadas, o que gera boas expectativas para o novo ciclo. Para 2022, claro, os riscos associados às questões climáticas seguem no radar, já que na temporada atual os resultados ficaram mais magros por conta das geadas e da seca que atingiram as lavouras. Mesmo com todos os desafios, o resultado do PIB agro ainda será de crescimento de 1,2%. Para 2022, se as condições climáticas ajudarem, teremos colheitas fartas.