Ministério da Agricultura: Conheça os nomes cotados para o novo governo Bolsonaro ou Lula

A poucos dias das eleições, começam especulações sobre quem deve ocupar o cargo; não há espaço para retrocessos e loteamentos políticos em ministérios

Montagem Jovem Pan- Isac Nóbrega/PR/Werther Santana/Estadão Conteúdo Especulações sobre comando das pastas aumentam à medida que segundo turno se aproxima



Nesta reta final da campanha eleitoral, começaram as especulações sobre quem deve ocupar um dos mais importantes cargos do país para o agro, o de ministro da Agricultura. Em conversa com profissionais que ficam em Brasília me foram citadas várias opções no caso de uma vitória do candidato Bolsonaro ou do candidato Lula. No caso da vitória do atual presidente da República, a ex-ministra Tereza Cristina é o nome favorito para voltar ao cargo. No entanto, não imagino que ela retornará, já que durante campanha ao Senado ela sinalizou que não voltaria ao ministério. Há expectativas de que ela possa assumir a presidência do Senado na nova legislatura a partir de 2023, o que para o agronegócio é uma boa notícia dado o tanto que ela conhece do setor técnica e politicamente e pode favorecer uma agenda positiva do agro na casa.

Outra opção para o posto de ministro da Agricultura, não menos relevante, é o atual ministro da Agricultura, Marcos Montes. Com anos de vivência no agro e bom trânsito político, há chances de que ele seja mantido como titular da pasta em um segundo governo Bolsonaro. Por fim, uma terceira via seria a indicação de um nome por parte da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que é uma das maiores bancadas do Congresso e que indicou o nome de Tereza Cristina a Bolsonaro.

No caso da vitória de Lula, a senadora Simone Tebet é uma opção considerada pelo PT para assumir o cargo. Além dela, a BMJ consultoria afirma que a também senadora e ex-ministra da Agricultura no governo Dilma, Kátia Abreu, poderia voltar ao comando da pasta. Nomes como o do senador Carlos Fávaro também são opções, de acordo com levantamento da empresa. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é um dos mais relevantes cargos do governo pela importância estratégica que a pasta tem. Hoje, o setor agro representa mais de 25% do PIB nacional, é um dos grandes geradores de emprego e renda e promotor de crescimento econômico, além da importância vital na produção e distribuição de alimentos que tem. O agronegócio merece o comando de profissionais técnicos, ágeis e comprometidos com o crescimento sustentável do agronegócio brasileiro. Não há espaço para retrocessos e loteamentos políticos em ministérios.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.